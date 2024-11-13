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Скончался известный шеф-повар и телеведущий Алексей Зимин

0:40
Шоу-бизнес

Стало известно о смерти 52-летнего звезды ТВ и шеф-повара Алексея Зимина.

Скончался известный шеф-повар и телеведущий Алексей Зимин
Фото: freepik.com is licensed under public domain

О кончине ведущего НТВ Алексея Зимина рассказал Роман Лошманов.

О причине смерти телеведущего пока не сообщается.

Алексей Зимин известен своей авторской программой "Готовим с Алексеем Зиминым". Он также является создателем интернет-ресурсов "Афиша Еда" и Еда. ру. Зимин курировал также гастрономический фестиваль "Праздник Еды".

Ранее сообщалось, что российский хоккеист Артём Торточаков скончался после потасовки возле ночного клуба.

Уточнения

По́вар — человек, профессией (специальностью) которого является приготовление пищи; а также должность на предприятиях питания (старший повар, повар-кондитер).
 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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