Муж Надежды Бабкиной заработал на свечах тридцать три миллиона рублей

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Муж певицы Надежды Бабкиной Евгений Гор заработал 33 миллиона рублей на продаже свечей.

Гор является единственным учредителем ООО «ЮКЕНДЛЗ КОМПАНИ», за 2023 год принесшей ему 202,6 миллиона рублей дохода и 33,1 миллиона рублей чистой прибыли. Одна свеча стоит 1,5 тысячи рублей, диффузор — от 3 тысяч. Напомним, что с 2003 года

Надежда Бабкина официально замужем за Евгением Гором, хотя они и живут раздельно, что не мешает их отношениям.

В октябре продюсер Сергей Дворцов заявил, что певица получает от 3 до 7 млн рублей за выступление, окончательная сумма зависит от концерта. По словам Дворцова, Бабкина соглашается на концерты, которые ей интересны.

Уточнения

Наде́жда Гео́ргиевна Ба́бкина (род. 19 марта 1950, Ахтубинск, Астраханская область) — советская и российская народная и эстрадная певица, актриса, теле- и радиоведущая.



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