Адвокат вдовы Градского отреагировала на претензии экс-супруги музыканта по разделу имущества

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Адвокат вдовы музыканта Александра Градского Марины Коташенко заявила, что третья жена артиста имеет полное право не соглашаться с чем угодно.

Фото: Leo Medvedev’s Archive by Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев, CC BY-SA 4.0

В беседе с 360. ru Лариса Широкова отметила, что процессуальные права необходимо реализовывать в соответствии с законом.

"Для этого существуют судебные инстанции, куда следует обратиться с соответствующими жалобами", — подчеркнула адвокат.

Ранее СМИ сообщали, что третья жена Александра Градского Ольга не считает судебную экспертизу достоверной и законной, на которую опирался судья при вынесении решения о разделе имущества. По словам женщины, в экспертизе имеются "существенные противоречия".

Александр Градский ушел из жизни в 2021 году, и его имущество было поделено между двумя взрослыми детьми, вдовой Мариной Коташенко и их двумя сыновьями.

Ранее стало известно, что муж Надежды Бабкиной зарабатывал на продаже свечей.

Уточнения

Алекса́ндр Бори́сович Гра́дский (при рождении Фра́дкин; 3 ноября 1949, Копейск, Челябинская область, СССР — 28 ноября 2021, Москва, Россия) — советский и российский певец, мультиинструменталист, автор песен, поэт, композитор.



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