Адвокат вдовы Градского отреагировала на претензии экс-супруги музыканта по разделу имущества

Адвокат вдовы музыканта Александра Градского Марины Коташенко заявила, что третья жена артиста имеет полное право не соглашаться с чем угодно.
В беседе с 360. ru Лариса Широкова отметила, что процессуальные права необходимо реализовывать в соответствии с законом.
"Для этого существуют судебные инстанции, куда следует обратиться с соответствующими жалобами", — подчеркнула адвокат.
Ранее СМИ сообщали, что третья жена Александра Градского Ольга не считает судебную экспертизу достоверной и законной, на которую опирался судья при вынесении решения о разделе имущества. По словам женщины, в экспертизе имеются "существенные противоречия".
Александр Градский ушел из жизни в 2021 году, и его имущество было поделено между двумя взрослыми детьми, вдовой Мариной Коташенко и их двумя сыновьями.
Ранее стало известно, что муж Надежды Бабкиной зарабатывал на продаже свечей.
Алекса́ндр Бори́сович Гра́дский (при рождении Фра́дкин; 3 ноября 1949, Копейск, Челябинская область, СССР — 28 ноября 2021, Москва, Россия) — советский и российский певец, мультиинструменталист, автор песен, поэт, композитор.
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