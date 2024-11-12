Стало известно, сколько муж Надежды Бабкиной смог заработать на продаже свечей

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Муж народной артистки РФ Надежды Бабкиной, Евгений Гор, стал успешным предпринимателем, заработав на продаже свечей 33 миллиона рублей.

Фото: flickr. com by lindsay.dee.bunny, CC BY 2.0

Как сообщает журнал "Страсти", Евгений Гор является единственным учредителем и владельцем компании по производству свечей ООО "ЮКЕНДЛЗ КОМПАНИ". За прошлый год его бизнес принес доход в размере 202,6 миллиона рублей, из которых 33,1 миллиона рублей составили чистую прибыль.

Стоимость одной свечи составляет 1,5 тысячи рублей. Также можно приобрести диффузор за три тысячи рублей.

Надежда Бабкина и Евгений Гор живут в фактическом браке с 2003 года. Артистка рассказывала, что они с возлюбленным живут раздельно, но это не влияет на их роман.

Ранее бывший участник группы "Аквариум" критически высказался о Борисе Гребенщикове* (признан в РФ иностранным агентом).

Уточнения

Наде́жда Гео́ргиевна Ба́бкина (род. 19 марта 1950, Ахтубинск, Астраханская область) — советская и российская народная и эстрадная певица, актриса, теле- и радиоведущая, исследователь народной песни, педагог, политический и общественный деятель.



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