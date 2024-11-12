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Стало известно, сколько муж Надежды Бабкиной смог заработать на продаже свечей

1:05
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Муж народной артистки РФ Надежды Бабкиной, Евгений Гор, стал успешным предпринимателем, заработав на продаже свечей 33 миллиона рублей.

Стало известно, сколько муж Надежды Бабкиной смог заработать на продаже свечей
Фото: flickr. com by lindsay.dee.bunny, CC BY 2.0

Как сообщает журнал "Страсти", Евгений Гор является единственным учредителем и владельцем компании по производству свечей ООО "ЮКЕНДЛЗ КОМПАНИ". За прошлый год его бизнес принес доход в размере 202,6 миллиона рублей, из которых 33,1 миллиона рублей составили чистую прибыль.

Стоимость одной свечи составляет 1,5 тысячи рублей. Также можно приобрести диффузор за три тысячи рублей.

Надежда Бабкина и Евгений Гор живут в фактическом браке с 2003 года. Артистка рассказывала, что они с возлюбленным живут раздельно, но это не влияет на их роман.

Ранее бывший участник группы "Аквариум" критически высказался о Борисе Гребенщикове* (признан в РФ иностранным агентом).

Уточнения

Наде́жда Гео́ргиевна Ба́бкина (род. 19 марта 1950, Ахтубинск, Астраханская область) — советская и российская народная и эстрадная певица, актриса, теле- и радиоведущая, исследователь народной песни, педагог, политический и общественный деятель.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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