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Музыкант Андрей Решетин считает, что Борис Гребенщиков* выжил из ума

1:09
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Андрей Решетин, бывший скрипач группы "Аквариум", высказал мнение, что Борис Гребенщиков* (признан в РФ иноагентом) в пожилом возрасте утратил разум.

Музыкант Андрей Решетин считает, что Борис Гребенщиков* выжил из ума
Фото: commons.wikimedia.org by Lumiere2, CC BY-SA 3.0

В беседе с "Абзацем" музыкант резко раскритиковал своего бывшего коллегу и отметил, что творчество Гребенщикова следует отделять от его личной жизни. Сейчас, после отъезда из России, артист, по словам Решетина, стремится к комфорту, материальным благам и спокойствию.

"Он рассуждает так: "Вокруг столько хороших людей, и все они против этой ужасной России. Я, пожалуй, с ними буду". Вот и вся история. Это просто конформизм, который был воспитан не кем-нибудь, а Министерством культуры", — сказал Решетин.

Борис Гребенщиков покинул Россию после начала специальной военной операции на территории Украины. В июне 2023 года музыкант был включен в список иностранных агентов.

Ранее режиссёр Павел Лунгин сравнил фильмы "Слово пацана. Кровь на асфальте" и "Бригаду".

Уточнения

Бори́с Бори́сович Гребенщико́в (род. 27 ноября 1953, Ленинград, СССР) — советский и российский поэт, музыкант, композитор, певец, гитарист. Основатель и лидер рок-группы «Аквариум».

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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