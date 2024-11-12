Режиссёр Павел Лунгин сравнил два нашумевших сериала про 90-е: нужны залы непростого кино

Режиссёр Павел Лунгин высказал мнение, что сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" не сможет достичь такого же культового статуса, как "Бригада".

Фото: /t.me/iminlovewleo

В беседе с HELLO! он отметил, что проект имел свой "вспышку любви", однако сейчас о нём уже забыли. Кинематографист назвал киноленту Жоры Крыжовникова феноменом "массового чудовищного успеха", который, будто отдав все свои силы и энергию, затухает.

"Бригада", по его мнению, рассказывала о современности, а не о прошлом.

"В любом случае, наряду с развлекательным кино должно существовать и непростое. Кино не может ограничиваться только развлекательной функцией, нужны киноклубы и залы для показа непростого кино", — заявил режиссёр.

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" вышел год назад и побил все рекорды по популярности на онлайн-платформах. Главные роли в нём исполнили Иван Янковский, Рузиль Минекаев, Леон Кемстач, Анна Пересильд, Сергей Бурунов и другие.

Ранее стало известно, как изменились гонорары Семёна Слепакова* (признан в РФ иноагентом) после его отъезда из России.

Уточнения

Па́вел Семёнович Лунги́н (род. 12 июля 1949, Москва, СССР) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Народный артист Российской Федерации (2008).



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