Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сбербанк возобновляет некоторые виды льготной ипотеки
Тёмные века в истории Древней Греции оказались короче, а Возрождение - долгим
Адвокат вдовы Градского отреагировала на претензии экс-супруги музыканта по разделу имущества
Туристы из России смогут снимать наличные с карт Мир в банкоматах Ирана
Как выбрать безопасную незамерзайку: три вида спирта и их влияние
Как завоевать любовь кошки
Стало известно, сколько муж Надежды Бабкиной смог заработать на продаже свечей
Побеждайте простуду с помощью этих народных средств и забудьте о лекарствах
Омлет по-японски: нежный рулет, который удивит вас вкусом

Режиссёр Павел Лунгин сравнил два нашумевших сериала про 90-е: нужны залы непростого кино

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Режиссёр Павел Лунгин высказал мнение, что сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" не сможет достичь такого же культового статуса, как "Бригада".

Режиссёр Павел Лунгин сравнил два нашумевших сериала про 90-е: нужны залы непростого кино
Фото: /t.me/iminlovewleo

В беседе с HELLO! он отметил, что проект имел свой "вспышку любви", однако сейчас о нём уже забыли. Кинематографист назвал киноленту Жоры Крыжовникова феноменом "массового чудовищного успеха", который, будто отдав все свои силы и энергию, затухает.

"Бригада", по его мнению, рассказывала о современности, а не о прошлом.

"В любом случае, наряду с развлекательным кино должно существовать и непростое. Кино не может ограничиваться только развлекательной функцией, нужны киноклубы и залы для показа непростого кино", — заявил режиссёр.

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" вышел год назад и побил все рекорды по популярности на онлайн-платформах. Главные роли в нём исполнили Иван Янковский, Рузиль Минекаев, Леон Кемстач, Анна Пересильд, Сергей Бурунов и другие.

Ранее стало известно, как изменились гонорары Семёна Слепакова* (признан в РФ иноагентом) после его отъезда из России.

 

Уточнения

Па́вел Семёнович Лунги́н (род. 12 июля 1949, Москва, СССР) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Народный артист Российской Федерации (2008). 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Древний Египет и секреты загробного мира: что обнаружили учёные
Наука и техника
Древний Египет и секреты загробного мира: что обнаружили учёные Аудио 
Пять подержанных авто, которые станут вечной обузой
Авто
Пять подержанных авто, которые станут вечной обузой Аудио 
ГАИ разрешила безнаказанно ездить по обочине в трех ситуациях
Авто
ГАИ разрешила безнаказанно ездить по обочине в трех ситуациях Аудио 
Популярное
В Швейцарии удивлены: в России работают над пассажирскими сверхзвуковыми самолётами

Недавно в России было объявлено о новой инициативе, которая может стать настоящим прорывом, говорится в материале швейцарского издания Blick.

В Швейцарии удивились планам России по гражданскому "сверхзвуку"
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки
В США прокомментировали эффективность российского истребителя Су-57
Ту-214. Самолёт Туполева, который мог заменить западные лайнеры
В США заявили о медленной смерти программы истребителей Eurofighter Петр Ермилин Московская Росгвардия. Мужество и отвага, помноженные на интеллект Дмитрий Плотников Нетаньяху заинтересован привлечь Путина как гаранта безопасности в Ливане Юрий Бочаров
Как понять, что шины нуждаются в замене: основные причины
Как защитить вишню от пустоцвета и получить обильный урожай
В Краснодаре открылась новая достопримечательность парка Галицкого
В Краснодаре открылась новая достопримечательность парка Галицкого
Последние материалы
Адвокат вдовы Градского отреагировала на претензии экс-супруги музыканта по разделу имущества
Туристы из России смогут снимать наличные с карт Мир в банкоматах Ирана
Как выбрать безопасную незамерзайку: три вида спирта и их влияние
Как завоевать любовь кошки
Стало известно, сколько муж Надежды Бабкиной смог заработать на продаже свечей
Побеждайте простуду с помощью этих народных средств и забудьте о лекарствах
Омлет по-японски: нежный рулет, который удивит вас вкусом
Усталость мозга - причина агрессивного поведения
Музыкант Андрей Решетин считает, что Борис Гребенщиков* выжил из ума
Как правильно варить рис разными способами: кастрюля, мультиварка и сковорода
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.