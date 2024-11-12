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Гонорары Семёна Слепакова* снизились в десятки раз после отъезда из РФ

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

После отъезда из России гонорары музыканта и юмориста Семёна Слепакова* (признан в РФ иностранным агентом) значительно сократились.

Гонорары Семёна Слепакова* снизились в десятки раз после отъезда из РФ
Фото: freepik.com by rawpixel.com, PDM

Как рассказал "Страстям" продюсер Сергей Дворцов, за границей на творчество Слепакова всё ещё есть небольшой спрос.

"Когда все иностранные агенты уезжали из России, они надеялись обрести там славу, популярность и высокие доходы от корпоративных заказов. Однако сегодня мы видим, что каждый из них вынужден скитаться по всей Европе, переезжая из города в город, словно крыса с корабля", — поделился своими наблюдениями продюсер.

По его мнению, даже если с Семёна Слепакова снимут статус иностранного агента, его вряд ли примут соотечественники. Скорее всего, артист уже не будет востребован на родине. Как считает Сергей Дворцов, никто не захочет выступать с бывшим иноагентом на одной сцене, так как это только испортит репутацию.

Ранее Прохор Шаляпин призвал сократить рабочий день россиян.

Уточнения

Семён Серге́евич Слепако́в (род. 23 августа 1979, Пятигорск, Ставропольский край) — российский и израильский комедийный актёр, сценарист, продюсер, поэт, певец, музыкант и автор-исполнитель песен. Кандидат экономических наук (2003). 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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