Гонорары Семёна Слепакова* снизились в десятки раз после отъезда из РФ

После отъезда из России гонорары музыканта и юмориста Семёна Слепакова* (признан в РФ иностранным агентом) значительно сократились.

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Как рассказал "Страстям" продюсер Сергей Дворцов, за границей на творчество Слепакова всё ещё есть небольшой спрос.

"Когда все иностранные агенты уезжали из России, они надеялись обрести там славу, популярность и высокие доходы от корпоративных заказов. Однако сегодня мы видим, что каждый из них вынужден скитаться по всей Европе, переезжая из города в город, словно крыса с корабля", — поделился своими наблюдениями продюсер.

По его мнению, даже если с Семёна Слепакова снимут статус иностранного агента, его вряд ли примут соотечественники. Скорее всего, артист уже не будет востребован на родине. Как считает Сергей Дворцов, никто не захочет выступать с бывшим иноагентом на одной сцене, так как это только испортит репутацию.

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Уточнения

Семён Серге́евич Слепако́в (род. 23 августа 1979, Пятигорск, Ставропольский край) — российский и израильский комедийный актёр, сценарист, продюсер, поэт, певец, музыкант и автор-исполнитель песен. Кандидат экономических наук (2003).



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