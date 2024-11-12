Прохор Шаляпин уверен, что рабочий день россиян необходимо сократить

Певец Прохор Шаляпин в беседе с Life озвучил предложение о сокращении рабочего дня для россиян.

Фото: Telegram by Telegram-канал Прохора Шаляпина, PDM

Артист считает, что люди в его стране слишком много времени посвящают работе. Он предлагает сократить рабочий день до четырёх часов, как это практикуется в некоторых европейских странах. При этом начинать трудиться нужно с десяти утра.

"Зачем человеку вставать в шесть утра, чтобы к восьми уже куда-то идти? Рабочий день может начинаться с десяти и продолжаться до четырёх с двухчасовым перерывом. А рабочую неделю можно сократить до пятницы", — предлагает исполнитель.

В завершение своего призыва Шаляпин высказал мнение о том, что стоит задуматься о создании роботов, которые будут выполнять работу за россиян.

В октябре Прохор Шаляпин сообщил, что установил новые керамические виниры вместо старых, которые носил в течение десяти лет. Он потратил на свою "голливудскую" улыбку шесть миллионов рублей.

Ранее Лера Кудрявцева рассказала, по какому поводу над ней подшучивает муж.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.



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