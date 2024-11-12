Кудрявцева рассказала, по какому поводу над ней подшучивает муж

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Телеведущая Лера Кудрявцева в своём Telegram-канале поделилась, что её супруг, хоккеист Игорь Макаров, подшучивает над её фигурой.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Леры Кудрявцевой в Инстаграм*(запрещён в РФ), PDM

В одном из видео, которое она опубликовала, сначала показан мужчина "до свадьбы" — он стройный и подтянутый. Затем его изображают лысым и с лишним весом, и это уже "после свадьбы".

"Я показала это видео мужу, и он сказал, что оно про меня. Я задумалась", — сказала Кудрявцева.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров, который младше её на 16 лет, поженились в 2013 году. В 2018 году у них родилась общая дочь Маша. Кудрявцева не скрывает, что для появления малышки ей пришлось прибегнуть к ЭКО.

В начале этого года она рассказывала о проблемах в семье из-за того, что спортсмен употреблял алкоголь. Однако позже супругам удалось решить эту ситуацию.

Ранее стало известно, что на певицу Алсу подали в суд.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.



И́горь Серге́евич Мака́ров (род. 19 сентября 1987, Москва) — российский хоккеист, крайний нападающий.



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