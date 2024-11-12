На певицу Алсу подали в суд

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Петербургская компания "АктивТестГрупп" подала иск к певице Алсу.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Алсу в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Как сообщает "Комсомольская правда", подробности судебного разбирательства остаются неизвестными. Третьим лицом в деле выступает Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Генеральный директор фирмы Ильдус Идрисов и её представители отказались комментировать поданные в суд документы.

Журналисты предполагают, что иск может быть связан с товарным знаком. Алсу подала заявку на регистрацию бренда "Алсу" для ультразвуковой измерительной установки. Возможно, компания хочет, чтобы артистка "поделилась своим именем" с новым продуктом.

В этом году певица официально расторгла брак с бизнесменом Яном Абрамовым, с которым прожила вместе 18 лет. Она намекнула, что устала терпеть измены со стороны мужчины. У бывших супругов подрастает трое детей.

Ранее жена Влада Соколовского сообщила, что сделала пластику груди.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.



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