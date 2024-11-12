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Жена Влада Соколовского сообщила о пластике груди

0:54
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица и блогер Ангелина Суркова в своём личном блоге поделилась радостью о том, что успешно перенесла операцию по увеличению груди.

Жена Влада Соколовского сообщила о пластике груди
Фото: instagram.com by личный аккаунт Ангелины Сурковой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

После хирургического вмешательства она связалась с поклонниками и рассказала, что всё прошло замечательно.

"Мне сообщили, что всё было просто суперски", — призналась она.

По словам Ангелины, она долго не могла отважиться на операцию. Однако после рождения сына её желание стать более уверенной в себе переросло в потребность. Она с радостью обнаружила, что её тело изменилось во время кормления ребёнка, и она буквально влюбилась в себя.

Несмотря на то, что её супруг, музыкант Влад Соколовский, был против хирургического вмешательства, ей удалось настоять на своём.

Ранее Анастасия Решетова поделилась своим опытом преодоления тревожности.

Уточнения

Влад Соколо́вский (настоящее имя — Всеволод Андреевич Соколовский; род. 24 сентября 1991, Москва) — российский певец, автор-исполнитель, продюсер, танцор, актёр, телеведущий, участник балета Аллы Духовой «Тодес», бывший солист группы «БиС». 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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