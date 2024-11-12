Жена Влада Соколовского сообщила о пластике груди

Певица и блогер Ангелина Суркова в своём личном блоге поделилась радостью о том, что успешно перенесла операцию по увеличению груди.
После хирургического вмешательства она связалась с поклонниками и рассказала, что всё прошло замечательно.
"Мне сообщили, что всё было просто суперски", — призналась она.
По словам Ангелины, она долго не могла отважиться на операцию. Однако после рождения сына её желание стать более уверенной в себе переросло в потребность. Она с радостью обнаружила, что её тело изменилось во время кормления ребёнка, и она буквально влюбилась в себя.
Несмотря на то, что её супруг, музыкант Влад Соколовский, был против хирургического вмешательства, ей удалось настоять на своём.
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Влад Соколо́вский (настоящее имя — Всеволод Андреевич Соколовский; род. 24 сентября 1991, Москва) — российский певец, автор-исполнитель, продюсер, танцор, актёр, телеведущий, участник балета Аллы Духовой «Тодес», бывший солист группы «БиС».
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