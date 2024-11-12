Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жена Влада Соколовского сообщила о пластике груди
ГАИ назвала 6 способов надолго сохранить шипы в зимних шинах
США делают ставку на ядерную энергетику
Как приготовить гречку, чтобы она стала вашим любимым блюдом
Как выбрать форму ногтей для визуального удлинения пальцев
Как сделать картофель с хрустящей корочкой: секреты, которые нужно знать
Как правильно готовить брокколи для максимальной пользы и красоты
Коты и собаки: тайны их повадок, которые удивляют
Cell: иммуноглобулины оказывают влияние на процесс старения тканей тела

Анастасия Решетова раскрыла, что ей помогает снизить тревожность

1:02
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогерша Анастасия Решетова в своём Telegram-канале поделилась тем, как ей удаётся справляться с тревогой и находить способ расслабляться.

Анастасия Решетова раскрыла, что ей помогает снизить тревожность
Фото: Instagram by личный аккаунт Анастасии Решетовой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати рассказала, что выпивает много тёплой воды, а также любит травяные чаи и кокосовую воду. Кроме того, она включает в свой рацион много фруктов и овощей. Такой подход помогает ей снизить уровень тревожности и восстановить все когнитивные функции.

"Мой организм отдыхает. Планирую продолжать придерживаться этой диеты, когда вернусь в Дубай и Москву. А дальше буду ориентироваться на своё самочувствие", — отметила Решетова.

Она не стала прогнозировать, как долго будет придерживаться веганства, но подчеркнула, что даже непродолжительный детокс может быть полезен для всех. Благодаря веганской диете модель очищает организм, чтобы ощутить лёгкость тела.

Ранее стало известно, вернётся ли Валерий Леонтьев на сцену.

Уточнения

Анастаси́я Григо́рьевна Ре́шетова (род. 23 января 1996) — российская модель, 1-я вице-мисс Россия 2014 года.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки
Авто
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки Аудио 
Пять подержанных авто, которые станут вечной обузой
Авто
Пять подержанных авто, которые станут вечной обузой Аудио 
Хвостатые долгожители: какие породы живут дольше других
Домашние животные
Хвостатые долгожители: какие породы живут дольше других Аудио 
Популярное
В Швейцарии удивлены: в России работают над пассажирскими сверхзвуковыми самолётами

Недавно в России было объявлено о новой инициативе, которая может стать настоящим прорывом, говорится в материале швейцарского издания Blick.

В Швейцарии удивились планам России по гражданскому "сверхзвуку"
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки
В США прокомментировали эффективность российского истребителя Су-57
Ту-214. Самолёт Туполева, который мог заменить западные лайнеры
Московская Росгвардия. Мужество и отвага, помноженные на интеллект Дмитрий Плотников Нетаньяху заинтересован привлечь Путина как гаранта безопасности в Ливане Юрий Бочаров Фронт ожил в направлении на Запорожье. Первая цель — Великая Новосёлка Любовь Степушова
Как понять, что шины нуждаются в замене: основные причины
Как защитить вишню от пустоцвета и получить обильный урожай
Древний Египет и секреты загробного мира: что обнаружили учёные
Древний Египет и секреты загробного мира: что обнаружили учёные
Последние материалы
Как сделать картофель с хрустящей корочкой: секреты, которые нужно знать
Как правильно готовить брокколи для максимальной пользы и красоты
Коты и собаки: тайны их повадок, которые удивляют
На Западе ищут способы помешать созданию финансовой системы БРИКС
Захарова: лгун Зеппельт — колоритный персонаж даже для Германии
Cell: иммуноглобулины оказывают влияние на процесс старения тканей тела
Кудрявцева ответила на хейт после того, как в её фото без фильтров появилось в Сети
Врач рассказала, как отказ от шапки осенью и зимой может привести к параличу лица
Для чего динозаврам нужны были рога?
Рок-группа White Stripes отозвала иск к Трампу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.