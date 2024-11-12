Анастасия Решетова раскрыла, что ей помогает снизить тревожность

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Блогерша Анастасия Решетова в своём Telegram-канале поделилась тем, как ей удаётся справляться с тревогой и находить способ расслабляться.

Фото: Instagram by личный аккаунт Анастасии Решетовой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати рассказала, что выпивает много тёплой воды, а также любит травяные чаи и кокосовую воду. Кроме того, она включает в свой рацион много фруктов и овощей. Такой подход помогает ей снизить уровень тревожности и восстановить все когнитивные функции.

"Мой организм отдыхает. Планирую продолжать придерживаться этой диеты, когда вернусь в Дубай и Москву. А дальше буду ориентироваться на своё самочувствие", — отметила Решетова.

Она не стала прогнозировать, как долго будет придерживаться веганства, но подчеркнула, что даже непродолжительный детокс может быть полезен для всех. Благодаря веганской диете модель очищает организм, чтобы ощутить лёгкость тела.

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Уточнения

Анастаси́я Григо́рьевна Ре́шетова (род. 23 января 1996) — российская модель, 1-я вице-мисс Россия 2014 года.



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