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Стало известно, стоит ли ждать возвращения Валерия Леонтьева на сцену

1:02
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Павел Рудченко в беседе с URA.RU выразил мнение, что после выступления на юбилейном концерте композитора Игоря Крутого не стоит ожидать возвращения певца Валерия Леонтьева на сцену.

Стало известно, стоит ли ждать возвращения Валерия Леонтьева на сцену
Фото: YouTube канал Катя Попова by Скриншот видео YouTube канала Катя Попова, PDM

По мнению специалиста, появление народного артиста Российской Федерации на празднике не свидетельствует о возобновлении концертной деятельности. Он считает, что музыкант лишь поддержал своих друзей.

"Эти отдельные номера — это дань уважения к Игорю Крутому и к своим друзьям. Это не возвращение концертно-гастрольной деятельности", — подчеркнул Павел Рудченко.

Продюсер отметил, что с учётом возраста Леонтьеву уже тяжело давать полноценные сольные концерты, которые обычно длятся два часа. Он считает, что зрители могут наслаждаться его выступлениями на редких мероприятиях, но в целом артист ушёл на заслуженный отдых.

Ранее стало известно, что Наталья Андрейченко покинула Россию.

Уточнения

Вале́рий Я́ковлевич Лео́нтьев (род. 19 марта 1949, Усть-Уса, Коми АССР) — советский и российский певец, композитор и актёр.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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