Стало известно, стоит ли ждать возвращения Валерия Леонтьева на сцену

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Музыкальный продюсер Павел Рудченко в беседе с URA.RU выразил мнение, что после выступления на юбилейном концерте композитора Игоря Крутого не стоит ожидать возвращения певца Валерия Леонтьева на сцену.

Фото: YouTube канал Катя Попова by Скриншот видео YouTube канала Катя Попова, PDM

По мнению специалиста, появление народного артиста Российской Федерации на празднике не свидетельствует о возобновлении концертной деятельности. Он считает, что музыкант лишь поддержал своих друзей.

"Эти отдельные номера — это дань уважения к Игорю Крутому и к своим друзьям. Это не возвращение концертно-гастрольной деятельности", — подчеркнул Павел Рудченко.

Продюсер отметил, что с учётом возраста Леонтьеву уже тяжело давать полноценные сольные концерты, которые обычно длятся два часа. Он считает, что зрители могут наслаждаться его выступлениями на редких мероприятиях, но в целом артист ушёл на заслуженный отдых.

Ранее стало известно, что Наталья Андрейченко покинула Россию.

Уточнения

Вале́рий Я́ковлевич Лео́нтьев (род. 19 марта 1949, Усть-Уса, Коми АССР) — советский и российский певец, композитор и актёр.



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