Стало известно, стоит ли ждать возвращения Валерия Леонтьева на сцену

Музыкальный продюсер Павел Рудченко в беседе с URA.RU выразил мнение, что после выступления на юбилейном концерте композитора Игоря Крутого не стоит ожидать возвращения певца Валерия Леонтьева на сцену.
По мнению специалиста, появление народного артиста Российской Федерации на празднике не свидетельствует о возобновлении концертной деятельности. Он считает, что музыкант лишь поддержал своих друзей.
"Эти отдельные номера — это дань уважения к Игорю Крутому и к своим друзьям. Это не возвращение концертно-гастрольной деятельности", — подчеркнул Павел Рудченко.
Продюсер отметил, что с учётом возраста Леонтьеву уже тяжело давать полноценные сольные концерты, которые обычно длятся два часа. Он считает, что зрители могут наслаждаться его выступлениями на редких мероприятиях, но в целом артист ушёл на заслуженный отдых.
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Вале́рий Я́ковлевич Лео́нтьев (род. 19 марта 1949, Усть-Уса, Коми АССР) — советский и российский певец, композитор и актёр.
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