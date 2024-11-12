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Названы три способа попасть в телевизионную лигу КВН

1:15
Шоу-бизнес

Если вы хотите попробовать себя в телевизионном КВН, то есть три способа попасть в телешоу.

Названы три способа попасть в телевизионную лигу КВН
Фото: https://vk.com/kvnofficial by ВК-сообщество КВН is licensed under public doman

КВН много лет был трамплином для многих людей в мир шоу-бизнеса. Путёвку в жизнь через Клуб весёлых и находчивых получили Гарик Харламов, Гарик Мартиросян, Михаил Галустян, Александр Ревва, Юлий Гусман, Михаил Задорнов, Геннадий Хазанов и многие другие известные личности.

Ранее Александр Ревва поздравил Михаила Галустяна с 45-летием.

Стать частью планеты КВН, которую создал Александр Масляков, можно тремя способами.

Как сообщает "Вечерняя Москва", попасть в шоу можно, вступив в опытную команду. Этот способ непрост, так как нужно обладать выдающимся актёрским дарованием или яркой внешностью, чтобы пройти кастинг в популярную команду.

Можно начать путь с молодой командой, вступив в ряды студенческой лиги КВН. Если команда будет успешной, то можно попасть и в Высшую лигу.

Есть шанс достичь успеха, начав свой путь с нуля, собрав свою собственную команду и пройти отбор в разных лигах КВН.

Уточнения

КВН («Клуб весёлых и нахо́дчивых») — телевизионные юмористические игры, в которых команды различных коллективов (учебных заведений, вузов, предприятий, городов и так далее).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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