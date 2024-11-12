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82-летнийЛев Лещенко пожаловался на усталость

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народный артист РСФСР Лев Лещенко недавно признался журналистам, что испытывает усталость. Несмотря на свой преклонный возраст, музыкант продолжает активно выступать на сцене.

82-летнийЛев Лещенко пожаловался на усталость
Фото: commons.wikimedia.org by duma.gov.ru, CC BY 4.0

Как пишет "Московский комсомолец", после недавнего мероприятия, на котором он выступал, представители прессы окружили певца, словно в погоне за сенсацией. Однако Лев Валерьянович не одобрил такого навязчивого внимания.

В разговоре с корреспондентами он не стал скрывать, что не чувствует сил для продолжения общения.

"Ну всё, ребята, хватит. Я очень устал", — сказал певец.

Как сообщает источник, 82-летний артист покидал мероприятие, слегка прихрамывая.

Лев Лещенко живёт с супругой Ириной с 1978 года. У него нет собственных детей.

Ранее стало известно, что у Григория Лепса обнаружили недвижимость на сумму более миллиарда рублей.

Уточнения

Лев Валериа́нович Ле́щенко (род. 1 февраля 1942, Москва, СССР) — советский и российский эстрадный певец (баритон), музыкальный педагог, автор песен, продюсер, киноактёр.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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