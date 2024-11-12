82-летнийЛев Лещенко пожаловался на усталость

Народный артист РСФСР Лев Лещенко недавно признался журналистам, что испытывает усталость. Несмотря на свой преклонный возраст, музыкант продолжает активно выступать на сцене.
Как пишет "Московский комсомолец", после недавнего мероприятия, на котором он выступал, представители прессы окружили певца, словно в погоне за сенсацией. Однако Лев Валерьянович не одобрил такого навязчивого внимания.
В разговоре с корреспондентами он не стал скрывать, что не чувствует сил для продолжения общения.
"Ну всё, ребята, хватит. Я очень устал", — сказал певец.
Как сообщает источник, 82-летний артист покидал мероприятие, слегка прихрамывая.
Лев Лещенко живёт с супругой Ириной с 1978 года. У него нет собственных детей.
Ранее стало известно, что у Григория Лепса обнаружили недвижимость на сумму более миллиарда рублей.
Лев Валериа́нович Ле́щенко (род. 1 февраля 1942, Москва, СССР) — советский и российский эстрадный певец (баритон), музыкальный педагог, автор песен, продюсер, киноактёр.
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