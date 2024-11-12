У Григория Лепса обнаружили недвижимость на 1,5 млрд рублей

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Григорий Лепс, народный артист Российской Федерации, является обладателем множества объектов недвижимости, общая стоимость которых превышает 1,5 миллиарда рублей.

Фото: commons.wikimedia by Okras, CC BY-SA 4.0

Как стало известно из Telegram-канала "Звездач", певец владеет двумя квартирами в центре Москвы. Одна из них расположена в жилом комплексе на Саввинской набережной и занимает площадь в 297 квадратных метров, оцениваясь в 386 миллионов рублей. Кроме того, у Лепса есть машиноместо площадью 14,4 квадратных метра, стоимость которого составляет 18 миллионов рублей.

Также Григорий Лепс владеет квартирой в Басманном районе Москвы, цена которой оценивается в 58 миллионов рублей. В его собственности находятся два земельных участка, коттедж и несколько домов. В Красногорском районе Подмосковья стоимость жилья начинается от одного миллиарда рублей.

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Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия — Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер.



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