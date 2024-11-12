У Григория Лепса обнаружили недвижимость на 1,5 млрд рублей

Григорий Лепс, народный артист Российской Федерации, является обладателем множества объектов недвижимости, общая стоимость которых превышает 1,5 миллиарда рублей.
Как стало известно из Telegram-канала "Звездач", певец владеет двумя квартирами в центре Москвы. Одна из них расположена в жилом комплексе на Саввинской набережной и занимает площадь в 297 квадратных метров, оцениваясь в 386 миллионов рублей. Кроме того, у Лепса есть машиноместо площадью 14,4 квадратных метра, стоимость которого составляет 18 миллионов рублей.
Также Григорий Лепс владеет квартирой в Басманном районе Москвы, цена которой оценивается в 58 миллионов рублей. В его собственности находятся два земельных участка, коттедж и несколько домов. В Красногорском районе Подмосковья стоимость жилья начинается от одного миллиарда рублей.
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Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия — Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер.
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