Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стали известны вкусовые странности россиян
Россиянам рассказали, как подготовить себя к работе с психологом
Почему чернеют листья у спатифиллума и как это исправить
Любовь по словарю: ученые выяснили как лексикон влияет на выбор партнера
Забудьте о скучном отдыхе! Треккинг — это не просто ходьба, это образ жизни
Туберкулез признан самой смертоносной инфекцией 2023 года
Новые и проверенные сорта моркови для подзимнего посева
Что отличает натуральный творог от творожного продукта
Упражнения для улучшения кровообращения в конечностях

Актёры Полина Максимова и Кирилл Плетнёв появились вместе на закрытой премьере

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Полина Максимова, известная по фильму "День слепого Валентина", подогрела слухи о своём романе с коллегой, актёром и режиссёром Кириллом Плетнёвым. Пара появилась вместе на закрытой презентации картины "Декодер. Игра гения", и, как отмечают журналисты, они не отходили друг от друга.

Актёры Полина Максимова и Кирилл Плетнёв появились вместе на закрытой премьере
Фото: instagram.com by личный аккаунт Полины Максимовой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Впервые артисты публично подтвердили свои отношения в январе 2022 года, когда Полина Максимова поддержала Кирилла Плетнёва на презентации фильма "День слепого Валентина", в котором он сыграл ключевую роль.

"С премьерой, мой любимый! Ты везде и всегда лучший!" — сказала тогда Максимова.

С тех пор о личной жизни артистов не появлялось никаких новых подробностей, и они сами не комментируют слухи о себе.

Во время презентации в кинотеатре "Художественный" Кирилл Плетнёв заботливо держал сумочку Полины Максимовой, пока она раздавала интервью. После этого они вместе отправились в зрительный зал.

Ранее покинувшая Россию юмористка поделилась своими переживаниями о жизни в эмиграции.

Уточнения

Полина Влади́мировна Макси́мова (род. 12 июля 1989, Москва) — российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
В США прокомментировали эффективность российского истребителя Су-57
Военные новости
В США прокомментировали эффективность российского истребителя Су-57 Аудио 
Древний Египет и секреты загробного мира: что обнаружили учёные
Наука и техника
Древний Египет и секреты загробного мира: что обнаружили учёные Аудио 
Что делать, если кот громко мяукает по ночам? Делайте это, и проблемы не будет
Домашние животные
Что делать, если кот громко мяукает по ночам? Делайте это, и проблемы не будет Аудио 
Популярное
В Швейцарии удивлены: в России работают над пассажирскими сверхзвуковыми самолётами

Недавно в России было объявлено о новой инициативе, которая может стать настоящим прорывом, говорится в материале швейцарского издания Blick.

В Швейцарии удивились планам России по гражданскому "сверхзвуку"
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки
Ту-214. Самолёт Туполева, который мог заменить западные лайнеры
Как понять, что шины нуждаются в замене: основные причины
Россия должна вести себя жёстче с абхазским политикумом Любовь Степушова Сводка с фронта: в Харькове ракета уничтожила пункт с боевиками, с утра в Киеве летит по комплексам Patriot Дмитрий Плотников В Польше найден клад монет 16-17 веков на полмиллиона злотых Игорь Буккер
В США прокомментировали эффективность российского истребителя Су-57
Как защитить вишню от пустоцвета и получить обильный урожай
Как правильно ухаживать за спатифиллумом для обильного цветения
Как правильно ухаживать за спатифиллумом для обильного цветения
Последние материалы
Гигантские самоцветы собрали на Роза Хутор
Как не ошибиться на пути к идеальной фигуре
Как избежать ошибок при выборе мастера для ремонта
Как квашенная капуста помогает укрепить здоровье
Райские острова для уединённого отдыха
Уральский федеральный университет разработал систему прогнозирования половодья
Белокрылка атакует: как защитить растения от опасного вредителя
ИИ помогает выявлять болезни сердца у собак с высокой точностью
Как Трамп может повлиять на армяно-азербайджанский конфликт
Названы 7 полезных водительских жестов на дороге, о которых мало кто знает
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.