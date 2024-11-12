Актёры Полина Максимова и Кирилл Плетнёв появились вместе на закрытой премьере

Актриса Полина Максимова, известная по фильму "День слепого Валентина", подогрела слухи о своём романе с коллегой, актёром и режиссёром Кириллом Плетнёвым. Пара появилась вместе на закрытой презентации картины "Декодер. Игра гения", и, как отмечают журналисты, они не отходили друг от друга.
Впервые артисты публично подтвердили свои отношения в январе 2022 года, когда Полина Максимова поддержала Кирилла Плетнёва на презентации фильма "День слепого Валентина", в котором он сыграл ключевую роль.
"С премьерой, мой любимый! Ты везде и всегда лучший!" — сказала тогда Максимова.
С тех пор о личной жизни артистов не появлялось никаких новых подробностей, и они сами не комментируют слухи о себе.
Во время презентации в кинотеатре "Художественный" Кирилл Плетнёв заботливо держал сумочку Полины Максимовой, пока она раздавала интервью. После этого они вместе отправились в зрительный зал.
Ранее покинувшая Россию юмористка поделилась своими переживаниями о жизни в эмиграции.
Полина Влади́мировна Макси́мова (род. 12 июля 1989, Москва) — российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая.
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