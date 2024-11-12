Оказавшийся в больнице 75-летний Юрий Николаев раскрыл свой диагноз

Телеведущий Юрий Николаев, который в настоящее время находится в больнице, поделился с РИА Новостями подробностями своего диагноза.

Народный артист Российской Федерации рассказал, что ему диагностировали воспаление лёгких. На данный момент его состояние оценивается как средней тяжести.

"Будем надеяться на лучшее", — заключил Юрий Николаев.

О госпитализации артиста стало известно 11 ноября. Сообщалось, что он находится в реанимации после обморока. Ожидается, что в ближайшее время его переведут в кардиологическое отделение.

Юрий Николаев известен зрителям по участию в музыкальных телепрограммах, таких как "Утренняя почта", "Утренняя звезда" и "Честное слово с Юрием Николаевым". Он также снимался в кино, например, в картинах "Большие перегоны" и "Прежде, чем расстаться". В 2024 году он выпустил автобиографическую книгу "Здесь всё по-честному".

Уточнения

Ю́рий Алекса́ндрович Никола́ев (род. 16 декабря 1948, Кишинёв, СССР) — советский и российский телеведущий, народный артист РФ (1998).





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