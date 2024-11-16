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Садальский недоверчиво отнёсся к словам министра финансов Силуанова про доллары

Шоу-бизнес

Станислав Садальский прокомментировал слова министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что россиянам не нужны доллары.

Садальский недоверчиво отнёсся к словам министра финансов Силуанова про доллары
Фото: freepik.com by bearfotos, PDM

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" недоверчиво отнёсся к заявлениям главы Минфина РФ Силуанова о том, что граждане России не нуждаются в долларах США.

Насторожил артиста и призыв хранить сбережения в облигациях федерального займа.

"Проблема в том, что мы живём в такой стране, где чиновник в любой момент может сказать "денег нет, но вы держитесь", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Актёр заявил, что свои "ненужные доллары" предпочитает хранить дома под матрасом.

Уточнения

Анто́н Ге́рманович Силуа́нов (род. 12 апреля 1963, Москва, СССР) — российский государственный деятель, экономист. Министр финансов Российской Федерации с 2011 года, член Совета безопасности Российской Федерации (с 2011 года).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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