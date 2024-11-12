Уехавшая из России юмористка призналась, что плачет в эмиграции

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Комик Ариана Лолаева в интервью с журналистом Юрием Дудём* (признан в РФ иноагентом) поделилась, что часто плачет из-за эмиграции.

Фото: youtube.com by канал вДудь, PDM

Она рассказала, что скучает по родине, которую покинула после начала специальной военной операции на Украине.

В Москве, по словам артистки, она чувствовала себя в безопасности благодаря уверенности в завтрашнем дне и финансовому успеху. Сейчас же она не уверена, сможет ли помочь своей семье через месяц.

26-летняя Лолаева призналась, что в эмиграции её иногда посещают депрессивные мысли о том, что она "никому не нужна и никак не может найти свою реализацию".

"Это путь в никуда, в забвение. И ещё это мои лучшие годы… Как обидно, что вот так", — поделилась она.

Артистка призналась, что Россия — это её дом, за который у неё болит душа. Однако она уверена, что не смогла бы уже находиться в стране из-за своей гражданской позиции.

Ранее Арина Шарапова рассказала о подставах коллег на Первом канале.

Уточнения



Ю́рий Алекса́ндрович Дудь (род. 11 октября 1986, Потсдам, ГДР) — российский журналист, видеоблогер, теле- и радиоведущий.



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