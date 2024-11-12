Юлия Ковальчук поразмышляла о возрасте в свой день рождения

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-солистка группы "Блестящие" Юлия Ковальчук заявила, что в 42 чувствует себя 25-летней девочкой.

Фото: https://www.instagram.com/juliakovalchuk by Инстаграм Юлии Ковальчук is licensed under public doman

Юлия Ковальчук празднует свой день рождения. Она отметила, что преисполнилась чувства благодарности за всё, что её окружает.

Певица объяснила, что каждый из встреченных на её жизненном пути человек помог ей стать полноценной и счастливой 42-летней девчонкой.

"В 25 мне казалось, что 42 — это старость несусветная, а сейчас я понимаю, что в душе мне намного легче и свободней, чем в 25", — поделилась своими мыслями Ковальчук.

Звезда замужем за певцом Алексеем Чумаковым. Супруги воспитывают двух дочерей — Алисию и Амелию.

Уточнения

Ю́лия Оле́говна Ковальчу́к (после замужества — Чумако́ва; род. 12 ноября 1982, Волжский) — российская певица, телеведущая. Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» (2001—2008).



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