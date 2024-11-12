Внучка Ротару опубликовала фото с матерью из Рима: сбежали

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Внучка легендарной советской и украинской певицы Софии Ротару София Евдокименко поделилась с поклонниками фотографией, сделанной во время поездки с матерью в Рим.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Софии Евдокименко в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

На снимке, который был опубликован в её блоге, девушка запечатлена на фоне церкви "Пресвятой Троицы на холме Пинчо". В своём сообщении она написала: "Доброе утро. Сбежали с мамой".

София Евдокименко, которой сейчас 23 года, уже известна как блогер. Её отец, Руслан Евдокименко, — единственный сын Софии Ротару. В 1994 году он женился на своей возлюбленной Светлане. У них двое детей — сын Анатолий, названный в честь своего дедушки, и дочь София, получившая своё имя в честь бабушки.

Недавно София Евдокименко раскрыла подробности своего романа с миллиардером Максом Лернером.

Ранее Юрий Николаев также дал знать о себе после госпитализации.

Уточнения

Софи́я Миха́йловна Рота́ру (укр. Софія Михайлівна Ротару, рум. Sofia Rotaru; род. 7 августа 1947, c. Маршинцы, Новоселицкий район, Черновицкая область, Украинская ССР, СССР) — советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса.



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