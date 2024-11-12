Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уехавшая из России юмористка призналась, что плачет в эмиграции
Эти бизнес-идеи в России обречены на провал в 2025 году
Уехавшая из России актриса Цветаева нелестно высказалась в адрес Охлобыстина: яростный сумасшедший
Предвыборное заявление: военный эксперт оценил ультиматум Мерца по Украине и СВО
В Тюмени стали известны расценки на услуги крематория
Телеведущая Арина Шапарова раскрыла, как её обижали коллеги на Первом канале
Как увеличить клиренс автомобиля: мифы и опасности использования теннисных мячей
Эксперт рассказал о главных факторах быстрого потепления в России
В Госдуме предложили запретить делать расклады Таро за деньги

Внучка Ротару опубликовала фото с матерью из Рима: сбежали

1:02
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Внучка легендарной советской и украинской певицы Софии Ротару София Евдокименко поделилась с поклонниками фотографией, сделанной во время поездки с матерью в Рим.

Внучка Ротару опубликовала фото с матерью из Рима: сбежали
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Софии Евдокименко в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

На снимке, который был опубликован в её блоге, девушка запечатлена на фоне церкви "Пресвятой Троицы на холме Пинчо". В своём сообщении она написала: "Доброе утро. Сбежали с мамой".

София Евдокименко, которой сейчас 23 года, уже известна как блогер. Её отец, Руслан Евдокименко, — единственный сын Софии Ротару. В 1994 году он женился на своей возлюбленной Светлане. У них двое детей — сын Анатолий, названный в честь своего дедушки, и дочь София, получившая своё имя в честь бабушки.

Недавно София Евдокименко раскрыла подробности своего романа с миллиардером Максом Лернером.

Ранее Юрий Николаев также дал знать о себе после госпитализации.

 

Уточнения

Софи́я Миха́йловна Рота́ру (укр. Софія Михайлівна Ротару, рум. Sofia Rotaru; род. 7 августа 1947, c. Маршинцы, Новоселицкий район, Черновицкая область, Украинская ССР, СССР) — советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Пять подержанных авто, которые станут вечной обузой
Авто
Пять подержанных авто, которые станут вечной обузой Аудио 
Укоренение черенков в картошке: секрет успеха для садоводов
Садоводство, цветоводство
Укоренение черенков в картошке: секрет успеха для садоводов Аудио 
Как вырастить голубику на даче и получить рекордный урожай
Садоводство, цветоводство
Как вырастить голубику на даче и получить рекордный урожай Аудио 
Популярное
В Швейцарии удивлены: в России работают над пассажирскими сверхзвуковыми самолётами

Недавно в России было объявлено о новой инициативе, которая может стать настоящим прорывом, говорится в материале швейцарского издания Blick.

В Швейцарии удивились планам России по гражданскому "сверхзвуку"
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки
Ту-214. Самолёт Туполева, который мог заменить западные лайнеры
Как понять, что шины нуждаются в замене: основные причины
Сводка с фронта: в Харькове ракета уничтожила пункт с боевиками, с утра в Киеве летит по комплексам Patriot Дмитрий Плотников В Польше найден клад монет 16-17 веков на полмиллиона злотых Игорь Буккер Пенсне Чехова блестит на Международном театральном форуме Золотой Витязь Анжела Якубовская
Как защитить вишню от пустоцвета и получить обильный урожай
Как правильно ухаживать за спатифиллумом для обильного цветения
Древний Египет и секреты загробного мира: что обнаружили учёные
Древний Египет и секреты загробного мира: что обнаружили учёные
Последние материалы
В Госдуме предложили запретить делать расклады Таро за деньги
Внучка Ротару опубликовала фото с матерью из Рима: сбежали
Большое переселение осуждённых планируется в Казахстане
Юрий Николаев рассказал о самочувствии после госпитализации
Как не заснуть за рулём: эффективные приёмы для водителей
Почему репу обязательно нужно выращивать в своем огороде
Соцопрос выяснил уровень доверия белорусов к Лукашенко
Как избежать обострения ксероза зимой и летом
Индия готова поощрять сотрудничество с Россией
Как почувствовать душу путешествия? Бэкпекинг — идеальный выбор для смелых
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.