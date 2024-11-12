Юрий Николаев рассказал о самочувствии после госпитализации

Телеведущий Юрий Николаев поделился своим самочувствием после госпитализации, связанной с обмороком.
В беседе с ТАСС 75-летний артист заверил, что с ним всё хорошо.
"Спасибо за беспокойство", — поблагодарил он.
Информация о госпитализации Юрия Николаева появилась 11 ноября. В настоящее время он находится в реанимации, и ожидается, что его переведут в кардиологическое отделение.
Народный артист РФ Юрий Николаев известен зрителям по работе в проектах "Утренняя почта", "Утренняя звезда" и "Честное слово с Юрием Николаевым".
Ранее высказывались сомнения в правдивости информации о болезни Кейт Миддлтон.
Ю́рий Алекса́ндрович Никола́ев (род. 16 декабря 1948, Кишинёв, СССР) — советский и российский телеведущий, народный артист РФ (1998).
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