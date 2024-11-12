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Юрий Николаев рассказал о самочувствии после госпитализации

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущий Юрий Николаев поделился своим самочувствием после госпитализации, связанной с обмороком.

Юрий Николаев рассказал о самочувствии после госпитализации
Фото: freepik.com by DC Studio, PDM

В беседе с ТАСС 75-летний артист заверил, что с ним всё хорошо.

"Спасибо за беспокойство", — поблагодарил он.

Информация о госпитализации Юрия Николаева появилась 11 ноября. В настоящее время он находится в реанимации, и ожидается, что его переведут в кардиологическое отделение.

Народный артист РФ Юрий Николаев известен зрителям по работе в проектах "Утренняя почта", "Утренняя звезда" и "Честное слово с Юрием Николаевым".

Ранее высказывались сомнения в правдивости информации о болезни Кейт Миддлтон.

 

Уточнения

Ю́рий Алекса́ндрович Никола́ев (род. 16 декабря 1948, Кишинёв, СССР) — советский и российский телеведущий, народный артист РФ (1998).
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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