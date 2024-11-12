Юрий Лоза высказался о новом поединке Майка Тайсона

Певец Юрий Лоза объяснил, почему мало верит в победу боксёра США Майка Тайсона, который вступит в бой с блогером Джейком Полом.
Юрий Лоза обратил внимание на разницу в возрасте соперников. Пол младше Тайсона на 30 лет.
58-летний Майк Тайсон уже 20 лет не выходит на ринг из-за болезней и зависимости от запрещённых веществ.
"Да и три года тюрьмы не могли пройти даром. Можно снисходительно усмехнуться и пожать плечами, но весь юмор улетучивается, когда узнаёшь, что Тайсон получит 20 млн долларов, а Пол — все 40", — написал автор и исполнитель хита "Плот" в своём Telegram-канале.
Юрий Лоза считает, что запланированный поединок никакого отношения к спорту не имеет, так как бой превратится в шоу-программу, за которой будет следить весь мир.
Майкл Дже́рард Та́йсон (англ. Michael Gerard Tyson; род. 30 июня 1966, Браунсвилл, Бруклин, Нью-Йорк, США) — американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории; один из самых известных и узнаваемых боксёров в истории.
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