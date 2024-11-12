Болезнь Кейт Миддлтон поставили под сомнение

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

В свете заявления о раке, которое сделала принцесса Кейт Миддлтон, одна из британских журналисток выдвинула предположение, что её слова могут быть ложью.

Фото: Realms Lunch Coronation Event by Ian Jones, CC BY 2.0

Как сообщает Page Six, журналистка утверждает, что у принцессы был обнаружен не рак, а предраковые клетки. По её словам, состояние Кейт Миддлтон отличалось от того, о котором она сообщала общественности.

В связи с этой теорией заговора, поклонники предполагают, что королевская семья могла сфальсифицировать историю с болезнью, чтобы улучшить свою репутацию, которая в последнее время находится на рекордно низком уровне.

Один из пользователей сети резко высказался по этому поводу: "Она решила воспользоваться сочувствием, когда популярность королевской семьи находится на самом низком уровне".

Однако коллеги журналистки считают, что она неправильно передала информацию, которую получила, что и привело к появлению подозрений в обществе.

Ранее Джиган высказывался о виновных в смерти Тупака.

Уточнения

Кэ́трин принцесса Уэльская (англ. Catherine, Princess of Wales; в девичестве Кэ́трин Эли́забет Миддлтон (англ. Catherine Elizabeth Middleton); род. 9 января 1982, Рединг) — супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма.



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