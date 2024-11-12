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Джиган назвал виновных в смерти Тупака: я точно знаю

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Рэп-исполнитель Джиган, настоящее имя которого Денис Устименко-Вейнштеин, высказал предположение, что американские хип-хоп исполнители P. Diddy и Snoop Dog могут быть причастны к гибели Тупака Шакура. Об этом он заявил в своём видео на YouTube-канале JETCAR.

Джиган назвал виновных в смерти Тупака: я точно знаю
Фото: instagram.com by личный аккаунт Джигана в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

По его словам, Snoop Dog, несомненно, был вовлечён в трагедию.

"И Пи Дидди, говорят. Короче говоря, Снуп и Пи Дидди, по любому", — сказал Джиган.

Он отметил, что не хочет порочить своих зарубежных коллег, и поэтому не будет комментировать ситуацию, в которой оказался P. Diddy. Американскому артисту может грозить пожизненное заключение из-за обвинений в рэкете и сексуальном насилии.

Тупак Шакур ушёл из жизни в 1996 году, и с тех пор идёт расследование его гибели. Обвиняемого Дуэйна Дэвиса задержали только в конце сентября 2023 года в Лас-Вегасе. Суд над ним должен состояться в марте 2025 года. Ранее Дэвис объяснял, что совершил преступление, потому что P. Diddy заплатил ему 1 миллион долларов за это.

Ранее Сати Казанова поделилась фотографиями со своей новорождённой дочерью.

 

Уточнения

Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин (род. 2 августа 1985, Одесса), более известный под псевдонимом Джига́н — российский рэпер украинского происхождения.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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