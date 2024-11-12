Садальский рассказал, что Пугачёва обижала Людмилу Гурченко

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский поведал истории, в который Алла Пугачёва нелестно отзывалась о Людмиле Гурченко.

Фото: https://t.me/s/StasSadalskiy by Телеграм-канал Станислава Садальского is licensed under public doman

В день рождения актрисы Людмилы Гурченко Садальский рассказал, что Пугачёва пародировала звезду "Карнавальной ночи".

"Много лет назад во время своего сольного питерского концерта Алла Борисовна П. публично оскорбила Людмилу Марковну, сказав, что скоро уйдёт со сцены в отличие от "какой-то Гурченко", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Примадонна, по словам актёра, заявляла, что не намерена петь ни с Борисом Моисеевым, ни с Людмилой Гурченко.

Покойная актриса таила обиду на Пугачёву, по рассказу Садальского, за то, что певица однажды уехала после репетиции на автомобиле, бросив Гурченко на улице.

При этом однажды Пугачёва посвятила песню Людмиле Марковне.

Уточнения

Людмила Марковна Гу́рченко (12 ноября 1935, Харьков — 30 марта 2011[…], Москва) — советская и российская актриса, эстрадная певица, композитор, режиссёр, сценарист, писатель, народная артистка СССР (1983).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.