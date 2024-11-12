Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На певицу Алсу подали в суд
Садальский рассказал, что Пугачёва обижала Людмилу Гурченко
Космический робот соберёт большой космический телескоп
IJCH: посещение сауны помогает укрепить психическое и физическое здоровье
Жена Влада Соколовского сообщила о пластике груди
ГАИ назвала 6 способов надолго сохранить шипы в зимних шинах
США делают ставку на ядерную энергетику
Как приготовить гречку, чтобы она стала вашим любимым блюдом
Анастасия Решетова раскрыла, что ей помогает снизить тревожность

Кудрявцева ответила на хейт после того, как в её фото без фильтров появилось в Сети

0:53
Шоу-бизнес

53-летняя Лера Кудрявцева ответила тем, кто раскритиковал её фото без фильтров. Снимок звезды ТВ опубликовала поклонница.

Кудрявцева ответила на хейт после того, как в её фото без фильтров появилось в Сети
Фото: https://t.me/s/lerakudryavtseva by Телеграм-канал Леры Кудрявцевой is licensed under public doman

Лера Кудрявцева стойко выдержала нападки по поводу её внешности. Одна из поклонниц телеведущей разместила в социальных сетях фото в обнимку со звездой без фильтров.

"Да, да! И горжусь тем, что не отказываю в фото даже, когда выгляжу как обезьяна. Все люди, все женщины. А уж когда спишь по 4 часа в сутки — можно и хуже выглядеть", — написала Кудрявцева в своём Telegram-канале.

Кудрявцева рассказала, что перед работой её прихорашивают с помощью косметики профессионалы.

Звезда подчеркнула, что не стесняется своего возраста и призвала подписчиков последовать её примеру.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Древний Египет и секреты загробного мира: что обнаружили учёные
Наука и техника
Древний Египет и секреты загробного мира: что обнаружили учёные Аудио 
ГАИ разрешила безнаказанно ездить по обочине в трех ситуациях
Авто
ГАИ разрешила безнаказанно ездить по обочине в трех ситуациях Аудио 
Как часто нужно заводить машину во время вынужденного простоя
Авто
Как часто нужно заводить машину во время вынужденного простоя
Популярное
В Швейцарии удивлены: в России работают над пассажирскими сверхзвуковыми самолётами

Недавно в России было объявлено о новой инициативе, которая может стать настоящим прорывом, говорится в материале швейцарского издания Blick.

В Швейцарии удивились планам России по гражданскому "сверхзвуку"
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки
В США прокомментировали эффективность российского истребителя Су-57
Ту-214. Самолёт Туполева, который мог заменить западные лайнеры
Московская Росгвардия. Мужество и отвага, помноженные на интеллект Дмитрий Плотников Нетаньяху заинтересован привлечь Путина как гаранта безопасности в Ливане Юрий Бочаров Фронт ожил в направлении на Запорожье. Первая цель — Великая Новосёлка Любовь Степушова
Как понять, что шины нуждаются в замене: основные причины
Как защитить вишню от пустоцвета и получить обильный урожай
Древний Египет и секреты загробного мира: что обнаружили учёные
Древний Египет и секреты загробного мира: что обнаружили учёные
Последние материалы
Как сделать картофель с хрустящей корочкой: секреты, которые нужно знать
Как правильно готовить брокколи для максимальной пользы и красоты
Коты и собаки: тайны их повадок, которые удивляют
На Западе ищут способы помешать созданию финансовой системы БРИКС
Захарова: лгун Зеппельт — колоритный персонаж даже для Германии
Cell: иммуноглобулины оказывают влияние на процесс старения тканей тела
Кудрявцева ответила на хейт после того, как в её фото без фильтров появилось в Сети
Врач рассказала, как отказ от шапки осенью и зимой может привести к параличу лица
Для чего динозаврам нужны были рога?
Рок-группа White Stripes отозвала иск к Трампу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.