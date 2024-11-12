Кудрявцева ответила на хейт после того, как в её фото без фильтров появилось в Сети

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

53-летняя Лера Кудрявцева ответила тем, кто раскритиковал её фото без фильтров. Снимок звезды ТВ опубликовала поклонница.

Фото: https://t.me/s/lerakudryavtseva by Телеграм-канал Леры Кудрявцевой is licensed under public doman

Лера Кудрявцева стойко выдержала нападки по поводу её внешности. Одна из поклонниц телеведущей разместила в социальных сетях фото в обнимку со звездой без фильтров.

"Да, да! И горжусь тем, что не отказываю в фото даже, когда выгляжу как обезьяна. Все люди, все женщины. А уж когда спишь по 4 часа в сутки — можно и хуже выглядеть", — написала Кудрявцева в своём Telegram-канале.

Кудрявцева рассказала, что перед работой её прихорашивают с помощью косметики профессионалы.

Звезда подчеркнула, что не стесняется своего возраста и призвала подписчиков последовать её примеру.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.



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