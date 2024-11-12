Сати Казанова поделилась кадрами с новорождённой дочерью: истерически любим её

Сати Казанова, известная певица и экс-солистка группы "Фабрика", поделилась в своем блоге фотографиями из роддома, на которых запечатлена её новорождённая дочь. Однако, по словам артистки, она пока не готова раскрывать лицо малышки перед окружающими.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Сати Казановой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Сати Казанова не скрывает, что сейчас её жизнь полностью посвящена этому маленькому человечку.

"Получилась она прикольная! Мы с моей мамой шутили, что правды нам никогда не узнать: действительно ли она такая необыкновенно красивая, или нам так кажется оттого, что мы её истерически любим", — написала она под опубликованными кадрами.

Сати Казанова, увлекающаяся медитациями, отметила, что получает огромное удовольствие от наблюдения за своей дочерью и её стремительным развитием.

Ранее о своей беременности сообщила Меган Фокс.

Уточнения

Сатане́й (Сати́) Сетгали́евна Каза́нова (кабард.-черк. Къэзан Сэтджэлий ипхъу Сэтэней; род. 2 октября 1982, Верхний Куркужин, Кабардино-Балкарская АССР) — российская певица и актриса, модель, телеведущая.



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