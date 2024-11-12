Сати Казанова поделилась кадрами с новорождённой дочерью: истерически любим её

Сати Казанова, известная певица и экс-солистка группы "Фабрика", поделилась в своем блоге фотографиями из роддома, на которых запечатлена её новорождённая дочь. Однако, по словам артистки, она пока не готова раскрывать лицо малышки перед окружающими.
Сати Казанова не скрывает, что сейчас её жизнь полностью посвящена этому маленькому человечку.
"Получилась она прикольная! Мы с моей мамой шутили, что правды нам никогда не узнать: действительно ли она такая необыкновенно красивая, или нам так кажется оттого, что мы её истерически любим", — написала она под опубликованными кадрами.
Сати Казанова, увлекающаяся медитациями, отметила, что получает огромное удовольствие от наблюдения за своей дочерью и её стремительным развитием.
Ранее о своей беременности сообщила Меган Фокс.
Сатане́й (Сати́) Сетгали́евна Каза́нова (кабард.-черк. Къэзан Сэтджэлий ипхъу Сэтэней; род. 2 октября 1982, Верхний Куркужин, Кабардино-Балкарская АССР) — российская певица и актриса, модель, телеведущая.
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