37-летняя Меган Фокс ждёт четвёртого ребёнка

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Американская актриса Меган Фокс поделилась с поклонниками радостной новостью — она снова беременна. Для 37-летней артистки это будет уже четвёртый ребёнок.

Фото: Flickr by Mohd Fazlin Mohd Effendy Ooi, CC BY 2.0

В своём аккаунте в Instagram Меган опубликовала фотографию с положительным тестом на беременность.

"Ничто и никогда не потеряно. С возвращением", — написала она под снимком.

Кроме того, Меган поделилась фотографией с новой фотосессии, на которой позирует обнажённой в чёрной краске. Одной рукой она прикрывает грудь, а другой — растущий живот.

В 2023 году в своей книге Меган Фокс рассказывала о том, что у неё произошёл выкидыш.

У актрисы уже есть трое сыновей: Ной, Бодхи и Джорни, от бывшего супруга Брайана Остина Грина. У Machine Gun Kelly есть 15-летняя дочь Кейси. Этот ребёнок станет первым совместным для пары.

Ранее Ольга Орлова поделилась, почему скрывала свою беременность от подруг.

Уточнения

Ме́ган Дени́з Фокс (англ. Megan Denise Fox; род. 16 мая 1986, Ок-Ридж, Теннесси, США) — американская актриса и фотомодель.



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