Филипп Киркоров рассказал, чего он по-настоящему боится

Певец Филипп Киркоров назвал свой страх, который преследует его всю жизнь.
Король российской эстрады признался, что боится темноты в прямом и переносном смысле этого слова.
Когда у артиста уточнили, спит ли он с ночником, Киркоров перевёл разговор в шутку.
Народный артист России представил одушевлённый ночник, который смог бы его избавить от навязчивых ночных фобий, связанных со страхом перед темнотой.
"Где этот ночничок? Как её зовут? Хорошая кличка. "Эй, ночничок, иди сюда, под крыло, девочка моя!" — поделился своими фантазиями Киркоров.
Ранее Филипп Киркоров признался, что у него непросто складываются отношения с дочерью Аллой-Викторией.
Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров род 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008)
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Недавно в России было объявлено о новой инициативе, которая может стать настоящим прорывом, говорится в материале швейцарского издания Blick.