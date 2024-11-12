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Филипп Киркоров рассказал, чего он по-настоящему боится

0:49
Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров назвал свой страх, который преследует его всю жизнь.

Филипп Киркоров рассказал, чего он по-настоящему боится
Фото: https://t.me/s/official_kirkorov by Телеграм-канал Филиппа Киркорова is licensed under public doman

Король российской эстрады признался, что боится темноты в прямом и переносном смысле этого слова.

Когда у артиста уточнили, спит ли он с ночником, Киркоров перевёл разговор в шутку.

Народный артист России представил одушевлённый ночник, который смог бы его избавить от навязчивых ночных фобий, связанных со страхом перед темнотой.

"Где этот ночничок? Как её зовут? Хорошая кличка. "Эй, ночничок, иди сюда, под крыло, девочка моя!" — поделился своими фантазиями Киркоров.

Ранее Филипп Киркоров признался, что у него непросто складываются отношения с дочерью Аллой-Викторией.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров род 30 апреля 1967, Варна, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор, музыкальный продюсер, телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008)

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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