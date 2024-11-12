Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Оскандалившийся на реалити-проекте Natan намекнул на сценарий: я снимаю шляпу перед редакторами

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Рэп-исполнитель Natan (настоящее имя Алишер Мирзохонов) после выхода очередного выпуска реалити-проекта "Звёзды в джунглях" поделился своими впечатлениями о работе редакторов. Он намекнул на тщательно продуманный сценарий шоу.

Музыкант отметил, что ему не хочется обсуждать сложившуюся ситуацию, как это было на телестройке "Дом-2". Однако он попросил своих поклонников обратить внимание на монтаж серий.

"Редакторы — настоящие профессионалы! Я снимаю шляпу перед вами и перед собой, потому что во многом благодаря вам и мне мы сейчас бьём все рейтинги на ТНТ", — заявил Natan.

Он почти открыто признался, что всё происходящее на экране — это лишь постановка, созданная по сценарию. Исполнитель отметил, что диалоги были смонтированы и наложены на его роман с блогершей Лерчек (Валерия Чекалина). При этом он не стал скрывать, что поцелуй с Бьянкой действительно вызывал у него стыд.

 

Уточнения

Ната́н Ми́ров, (наст. имя Алишер Мирзохонов)
(род. 17 марта 1986 года, Курган-Тюбе, Таджикская ССР, СССР), более известный мононимно как Ната́н (англ. Natan) — российский рэпер и телеведущий, артист лейбла Black Star.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Новости Все >
Не делайте этих ошибок, иначе эффекта не будет: что можно и нельзя делать после микронидлинга
В Кунгуре шпиц головой застрял в консервной банке
Диетолог назвала продукты, которые сокращают продолжительность жизни
В парке Лосиный остров живут краснокнижники
Арктик СПГ 2 почти полностью приостановил добычу на своих газовых месторождениях
82-летний Лев Лещенко пожаловался на усталость
Специалисты рассказали, как вести себя при встрече с лисой
НАТО поразили темпы производства российской авиации
Черноплодная рябина: природное лекарство с минимальными усилиями
Популярное
В Швейцарии удивлены: в России работают над пассажирскими сверхзвуковыми самолётами

Недавно в России было объявлено о новой инициативе, которая может стать настоящим прорывом, говорится в материале швейцарского издания Blick.

В Швейцарии удивились планам России по гражданскому "сверхзвуку"
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки
Ту-214. Самолёт Туполева, который мог заменить западные лайнеры
В США прокомментировали эффективность российского истребителя Су-57
Фронт ожил в направлении на Запорожье. Первая цель — Великая Новосёлка Любовь Степушова Сводка с фронта: в Харькове ракета уничтожила пункт с боевиками, с утра в Киеве летит по комплексам Patriot Дмитрий Плотников В Польше найден клад монет 16-17 веков на полмиллиона злотых Игорь Буккер
Как понять, что шины нуждаются в замене: основные причины
Как защитить вишню от пустоцвета и получить обильный урожай
Древний Египет и секреты загробного мира: что обнаружили учёные
Древний Египет и секреты загробного мира: что обнаружили учёные
Последние материалы
Специалисты рассказали, как вести себя при встрече с лисой
НАТО поразили темпы производства российской авиации
Черноплодная рябина: природное лекарство с минимальными усилиями
Упражнения для крепких мышц шеи и плеч
У Григория Лепса обнаружили недвижимость на 1,5 млрд рублей
Минпросвещения готовит список фильмов для просмотра в школах после уроков
Фронт ожил в направлении на Запорожье. Первая цель — Великая Новосёлка
Директор Большого театра ответил недовольным ценами на билеты россиянам
Певица Мия Бойка показала, как выглядела до похудения
Назван доступный способ замедления старения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.