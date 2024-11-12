Оскандалившийся на реалити-проекте Natan намекнул на сценарий: я снимаю шляпу перед редакторами

Рэп-исполнитель Natan (настоящее имя Алишер Мирзохонов) после выхода очередного выпуска реалити-проекта "Звёзды в джунглях" поделился своими впечатлениями о работе редакторов. Он намекнул на тщательно продуманный сценарий шоу.

Музыкант отметил, что ему не хочется обсуждать сложившуюся ситуацию, как это было на телестройке "Дом-2". Однако он попросил своих поклонников обратить внимание на монтаж серий.

"Редакторы — настоящие профессионалы! Я снимаю шляпу перед вами и перед собой, потому что во многом благодаря вам и мне мы сейчас бьём все рейтинги на ТНТ", — заявил Natan.

Он почти открыто признался, что всё происходящее на экране — это лишь постановка, созданная по сценарию. Исполнитель отметил, что диалоги были смонтированы и наложены на его роман с блогершей Лерчек (Валерия Чекалина). При этом он не стал скрывать, что поцелуй с Бьянкой действительно вызывал у него стыд.

Уточнения

Ната́н Ми́ров, (наст. имя Алишер Мирзохонов)

(род. 17 марта 1986 года, Курган-Тюбе, Таджикская ССР, СССР), более известный мононимно как Ната́н (англ. Natan) — российский рэпер и телеведущий, артист лейбла Black Star.



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