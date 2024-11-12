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Директор Большого театра ответил недовольным ценами на билеты россиянам

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Валерий Гергиев, советский и российский дирижёр, генеральный директор Государственного академического Большого театра (ГАБТ), в ответ на критику о ценообразовании в возглавляемом им культурном учреждении, обратил внимание на международную практику.

Он разделил билеты на спектакли на несколько категорий: "эконом" и "бизнес". По его словам, такая практика распространена во всём мире.

"Во всём мире билеты продаются в соответствии с этим разделением. Сначала идут билеты первого класса, затем бизнес-класс, потом эконом-класс, эконом-комфорт и так далее", — кратко пояснил Гергиев в беседе с "Абзацем".

Своё недовольство по поводу цен на билеты в театре высказал ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе. Он отметил, что многие граждане не могут посещать некоторые спектакли из-за высокой стоимости входных билетов. Однако режиссёр и педагог Никита Высоцкий выразил убеждённость, что искусство не может и не должно быть бесплатным.

Уточнения

Вале́рий Абиса́лович Ге́ргиев (осет. Гергиты Абысалы фырт Валери; род. 2 мая 1953[…], Москва, СССР, РСФСР) — советский и российский дирижёр, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра с 1988 года, генеральный директор Большого театра с 2023 года.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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