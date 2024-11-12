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Бен Аффлек боится, что больше никогда не будет сниматься в кино

1:24
Шоу-бизнес

Бен Аффлек последнее время нечасто соглашается на откровенный разговор с прессой, но в одном из интервью актёр признался, что его беспокоит будущее кинобизнеса и его место в нём.

Бен Аффлек боится, что больше никогда не будет сниматься в кино
Фото: YouTube канал Студионик VO by Скриншот видео YouTube канала Студионик VO, PDM

Он даже подумывает о том, чтобы покинуть Голливуд. По его словам, в этой сфере сейчас нет стабильности, как для актёров, так и для сценаристов с режиссерами.

"У нас может перестать звонить телефон. Сейчас самое время взять деньги. Но это приводит к тому, что у людей возникают противоречивые цели", — объяснил актёр.

Из-за того, что любой фильм может провалиться, актёры привыкли авансироваться, но боятся прогадать, если сборы будут большими.

"Я не знаю, когда это может закончиться. Я в шаге от того, чтобы меня отменили, или я в шаге от того, чтобы больше никогда не сниматься в кино, и у меня есть семья и так далее. Естественно, люди стремятся делать то, что в их интересах", — заявил Аффлек.


Вместе со своим партнёром по бизнесу Мэттом Дэймоном они поставили цель уравновесить крайности, чтобы соблюсти интересы всех сторон как в случае провала, так и в случае успеха картины в прокате.

Но, по словам актёра, риска не избежать, поскольку необходимо искать новые идеи и формы. То, что работало и приносило доход раньше, может оказаться неактуальным.

Уточнения

Бе́нджамин Ге́за А́ффлек-Болдт — американский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. 

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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