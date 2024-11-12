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Леонардо Ди Каприо закатил вечеринку в стиле в стиле "Великого Гэтсби" в честь своего 50-летия

1:56
Шоу-бизнес

11 ноября Леонардо Ди Каприо исполнилось 50 лет, и знаменитый актёр начал собирать гостей заранее, чтобы поднять бокалы в 00:00.

Леонардо Ди Каприо закатил вечеринку в стиле в стиле "Великого Гэтсби" в честь своего 50-летия
Фото: YouTube канал Legend Row by Скриншот видео YouTube канала Legend Row, PDM

Похоже, Леонардо решил дополнить свое звание "главного звёздного холостяка" еще одним — организатора самых шумных вечеринок в стиле Великого Гэтсби", масштабно отметив юбилей в звёздной компании из близких друзей.

Закрытая вечеринка состоялась в элитном ресторане в Лос-Анджелесе. Почётных гостей провели через чёрный ход, остальные вошли через парадный, попав в объективы папарацци.

Среди них неожиданно оказалась Пэрис Хилтон. Кэти Перри тоже успела к началу празднования — ради этого ей пришлось сбежать пораньше с благотворительного гала-вечера Baby2Baby Джессики Альбы. Одним из главных гостей был лучший друг звезды Брэд Питт. Он приехал на Porsche 911 с возлюбленной Инес де Рамон. Среди прочих гостей были Кара Делевинь, рэпер Tyga, Робин Тик, Дамсон Идрис, Андерсон Паак, 81-летний отец Лео Джордж и мачеха Пегги Фаррар. Но самого Ди Каприо и его возлюбленную Витторию Черетти никто не видел.

А продюсер Лео до сих пор под впечатлением от прошлогоднего празднования:

"Вечеринки Лео легендарны. В прошлом году он арендовал частный зал для мероприятий в Беверли-Хиллз, и там были все: от Леди Гаги до Бейонсе, от Jay-Z до Ким Кардашьян. Лео обычно держится в стороне, окруженный красивыми молодыми женщинами, и спокойно наблюдает за происходящим. Но в прошлом году он удивил меня, потому что встал и начал читать рэп. Это единственный раз, когда я видел, как он привлекает к себе внимание".

Уточнения

Леона́рдо Вильге́льм Ди Ка́прио (род. 11 ноября 1974, Лос-Анджелес, США) — американский актёр и кинопродюсер.
 

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Автор Анастасия Паршина
Анастасия Паршина — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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