Как сейчас живёт иеромонах Фотий из шоу Голос

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Иеромонах Фотий, в миру Виталий Мочалов, прославился после победы в шоу "Голос" в 2015 году. С детства он интересовался религией и музыкой, любил петь.

Фото: YouTube канал Ieromonolog Prod by Скриншот видео YouTube канала Ieromonolog Prod, PDM

В 2016 году Виталий вернулся из Германии, куда в 2016 году уехала вся семья Мочаловых, и принял монашество в Боровском монастыре, продолжая петь.

Его первый опыт в шоу "Голос" не был успешным, но через несколько сезонов Первый канал вновь пригласил его. В главном вокальном шоу страны Фотий показал себя лучшим, исполнив сложные музыкальные произведения.

После победы иеромонах гастролировал по стране, но говорил, что его основная деятельность — богослужение. Сейчас он выступает реже, отдавая заработанные средства на благотворительность: помогает нуждающимся, реставрирует храмы и собирает гуманитарную помощь.

Фотий ведет патриотический канал в социальных сетях, поддерживая руководство страны. 39-летний иеромонах изменился со времён "Голоса", похудел и поседел, но публика всё так же восхищается его разносторонними знаниями и умом.

Уточнения

Иеромона́х Фо́тий — священнослужитель Русской православной церкви, иеромонах, насельник Пафнутьево-Боровского монастыря, регент монастырского хора, победитель телевизионного шоу Голос.



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