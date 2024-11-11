Российская актриса рассказала о харассменте в голливудском кино

Актриса Юлия Гладченко, окончившая американскую музыкальную и драматическую академию в Лос-Анджелесе, рассказала, что столкнулась с домогательствами в Голливуде.
В беседе со "Страстями" она поделилась, что однажды пожилой продюсер предложил ей помощь в продвижении по карьерной лестнице. Однако она сразу же отказалась от этого предложения, так как считает, что никакая карьера не стоит того, чтобы идти против своих принципов.
Юлия отметила, что в США за домогательства можно получить серьёзный уголовный срок и даже оказаться в тюрьме, а также лишиться своей репутации. Из-за этого на съёмочной площадке она чувствует себя в безопасности, тем более что многие коллеги несколько раз уточняют, можно ли прикасаться к ним во время съёмок.
Российская актриса добавила, что готова на многое ради своей карьеры, например, похудеть или ярко покрасить волосы, а также выполнять сложные трюки. Однако она не собирается переступать через свои принципы.
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