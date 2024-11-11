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Жена рэпера Feduk заработала за год более 50 млн рублей

1:01
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В прошлом году выручка проекта How To Eat, основанного блогером Сашей Новиковой, супругой рэпера Feduk (настоящее имя Фёдор Инсаров), достигла 52 миллионов рублей.

Жена рэпера Feduk заработала за год более 50 млн рублей
Фото: instagram.com by личный аккаунт Саши Новиковой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Как сообщает Telegram-канал "Звездач", прибыль ООО "Хау Ту" составила 1,2 миллиона рублей, что почти на миллион больше, чем в предыдущем периоде. Компания Новиковой занимается доставкой "качественной, здоровой и вкусной" еды для жителей столицы.

Саша Новикова — дочь известного российского ресторатора Александра Новикова. В 2021 году она вышла замуж за исполнителя Feduk, с которым воспитывает общую дочь Нину. Бизнесмен изначально признавался, что не сразу принял музыканта в семью, но позднее разглядел трогательное отношение молодого человека к дочери.

Ранее Глюкоза объяснила своё скандальное поведение на концерте в Красноярске.

Уточнения

Фёдор Андре́евич Инса́ров (род. 9 февраля 1992, Москва), более известный под псевдонимом Feduk (рус. Феду́к) — российский певец, хип-хоп- и хаус-рэп-исполнитель и автор песен.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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