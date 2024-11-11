Жена рэпера Feduk заработала за год более 50 млн рублей

В прошлом году выручка проекта How To Eat, основанного блогером Сашей Новиковой, супругой рэпера Feduk (настоящее имя Фёдор Инсаров), достигла 52 миллионов рублей.
Как сообщает Telegram-канал "Звездач", прибыль ООО "Хау Ту" составила 1,2 миллиона рублей, что почти на миллион больше, чем в предыдущем периоде. Компания Новиковой занимается доставкой "качественной, здоровой и вкусной" еды для жителей столицы.
Саша Новикова — дочь известного российского ресторатора Александра Новикова. В 2021 году она вышла замуж за исполнителя Feduk, с которым воспитывает общую дочь Нину. Бизнесмен изначально признавался, что не сразу принял музыканта в семью, но позднее разглядел трогательное отношение молодого человека к дочери.
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Фёдор Андре́евич Инса́ров (род. 9 февраля 1992, Москва), более известный под псевдонимом Feduk (рус. Феду́к) — российский певец, хип-хоп- и хаус-рэп-исполнитель и автор песен.
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