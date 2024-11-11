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Глюкоза объяснила своё скандальное поведение на концерте в Красноярске

0:55
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, объяснила своё поведение на недавнем концерте в Красноярске множеством факторов. Она рассказала, что люди были в шоке от увиденного, так как знают о её приверженности здоровому образу жизни.

Глюкоза объяснила своё скандальное поведение на концерте в Красноярске
Фото: vk.com by VSRAP Community, PDM

По словам артистки, на её выступление в Красноярске повлияли не только приём антидепрессантов и стресс из-за смерти бабушки, но и тяжёлый перелёт со сменой часовых поясов.

"В итоге я была чуть более раскрепощённой, чем обычно, а аудитория оказалась не готова к такому", — заявила Чистякова-Ионова.

В июле зрители, посетившие концерт Глюкозы, сообщили, что исполнительница вела себя неадекватно: она не попадала в ноты и постоянно трогала себя за интимные места.

Ранее продюсер прокомментировал тёплые слова Джареда Лето о россиянах.

 

Уточнения

Glukoza (настоящее имя — Ната́лья Ильи́нична Чистяко́ва-Ио́нова; род. 7 июня 1986, Москва) — российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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