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Продюсер отреагировал на тёплые слова Джареда Лето о россиянах: не лукавит ли

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Продюсер Павел Рудченко высказал мнение, что Джаред Лето, солист группы 30 Seconds to Mars, должен подтвердить свои слова о россиянах и предстоящих концертах в России.

Продюсер отреагировал на тёплые слова Джареда Лето о россиянах: не лукавит ли
Фото: commons.wikimedia.org by James Ackerley, CC BY-SA 3.0

В беседе с NEWS. RU он отметил, что в условиях текущей политической ситуации многие западные артисты могут менять свою позицию. Рудченко подчеркнул, что хотел бы быть уверен в искренности намерений Джареда Лето.

"В будущем было бы интересно узнать, не лукавит ли Джаред Лето в своих высказываниях. Действительно ли он так думает или это связано с политической ситуацией в США…" — сказал продюсер.

В начале октября во время концерта в Сербии Джаред Лето обратился к российским поклонникам и заверил их, что когда-нибудь обязательно приедет выступать в Россию.

Ранее стало известно, когда рэпер Гуф выйдет из реабилитационного центра.

Уточнения

Джа́ред Джо́зеф Ле́то (англ. Jared Joseph Leto; род. 26 декабря 1971, Боссьер-Сити, Луизиана, США) — американский актёр и музыкант.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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