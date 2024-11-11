Продюсер Павел Рудченко высказал мнение, что Джаред Лето, солист группы 30 Seconds to Mars, должен подтвердить свои слова о россиянах и предстоящих концертах в России.
В беседе с NEWS. RU он отметил, что в условиях текущей политической ситуации многие западные артисты могут менять свою позицию. Рудченко подчеркнул, что хотел бы быть уверен в искренности намерений Джареда Лето.
"В будущем было бы интересно узнать, не лукавит ли Джаред Лето в своих высказываниях. Действительно ли он так думает или это связано с политической ситуацией в США…" — сказал продюсер.
В начале октября во время концерта в Сербии Джаред Лето обратился к российским поклонникам и заверил их, что когда-нибудь обязательно приедет выступать в Россию.
Ранее стало известно, когда рэпер Гуф выйдет из реабилитационного центра.
Джа́ред Джо́зеф Ле́то (англ. Jared Joseph Leto; род. 26 декабря 1971, Боссьер-Сити, Луизиана, США) — американский актёр и музыкант.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, как сохранить аккумулятор и двигатель зимой: советы по зарядке, уходу за маслом и предотвращению нагара для долгой службы автомобиля в холодное время года.