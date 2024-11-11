Екатерина Варнава ответила на критику своего лица: многие думают, что я скоро всё

Актриса Екатерина Варнава в своём личном блоге выразила мнение, что она осознаёт все критические замечания и негативные комментарии, касающиеся её внешности.

Фото: t.me/VarnavaEkaterina/ is licensed under public domain

Екатерина редко комментирует острые комментарии о своём внешнем виде, который часто становится предметом обсуждения в обществе. Однако иногда она находит возможность подчеркнуть, что не остаётся в стороне от подобных обсуждений.

"Помимо комментариев о том, что моё лицо выглядит неестественно, и о том, что некоторые люди считают, что я скоро потеряю свою привлекательность, есть те, кто интересуется деталями моего гардероба, брендами и так далее. Если вам интересно, могу поделиться информацией", — написала она.

Недавно Екатерина Варнава призналась, что сильно похудела из-за стресса. Однако она не стала вдаваться в подробности.

Ранее стало известно о том, как Людмила Гурченко относилась к Алле Пугачёвой.

Уточнения

Екатери́на Влади́мировна Варнава (род. 9 декабря 1984, Москва, СССР) — российская актриса театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, телеведущая, участница и хореограф юмористического телевизионного шоу «Comedy Woman» (2008—2020).



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