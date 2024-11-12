Лолита заявила, что 50 мужчин чуть не сорвали её концерт в Ярославле

Певица Лолита Милявская рассказала о неприятном инциденте, который произошёл с ней в Ярославле перед концертом.
Милявская натерпелась страха в Ярославле, так как перед концертным залом её поджидали суровые представители общественной организации "Русская община", которые попытались сорвать её выступление.
"Выхожу из машины — 50 лбов и я, девочка. Только передний зуб вставила, думаю, сейчас лишусь", — пожаловалась Лолита в социальных сетях.
Она поблагодарила свою охрану, полицию и зрителей, которые спасли её от ярости активистов.
"Моё тело было вне доступа этих лбов", — рассказала звезда.
Милявская изучила деятельность фонда "Русская община", и у неё возникли вопросы к финансовому отчёту организации. Она заподозрила активистов в "серых" схемах.
Певица пристыдила людей, которые называют себя "Русской общиной", а сами пытаются уничтожить таких же русских, как и они сами.
Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.
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