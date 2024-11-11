Стало известно, как Людмила Гурченко относилась к Алле Пугачёвой

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Телеведущая Кира Прошутинская с теплотой вспоминала актрису Людмилу Гурченко, которой 12 ноября могло бы исполниться 89 лет. В интервью "МК" она рассказала о взаимоотношениях артистки с певицей Аллой Пугачёвой.

Фото: commons.wikimedia by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, CC BY-SA 4.0

По словам Прошутинской, при жизни Людмила Гурченко и Алла Пугачёва редко пересекались, но всегда испытывали взаимное уважение. Хотя между ними существовала некоторая конкуренция, исполнительница считала, что певица поёт лучше.

"Гурченко не очень нравилось, как Пугачёва одевалась, но она её очень ценила. Талант Пугачёвой был для неё важнее всяких актёрских обид и конкуренции", — поделилась Прошутинская.

Телеведущая также отметила, что их общение с известной актрисой было вежливым и не выходило за рамки приличий. Близких подруг у Людмилы Гурченко не было.

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Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.



Людмила Марковна Гу́рченко (12 ноября 1935, Харьков — 30 марта 2011[…], Москва) — советская и российская актриса, эстрадная певица, композитор, режиссёр, сценарист, писатель, народная артистка СССР (1983).



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