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Сестра Ирины Болгар раскрыла, кем работала мать детей Павла Дурова до переезда в Швейцарию

1:18
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В эфире программы "Малахов" Марина Ивушкина (Болгар), сестра Ирины Болгар, предполагаемой матери троих детей бизнесмена Павла Дурова, рассказала, что до переезда за границу женщина некоторое время работала в салоне плетёной мебели продавцом, а затем стала йога-тренером.

Сестра Ирины Болгар раскрыла, кем работала мать детей Павла Дурова до переезда в Швейцарию
Фото: instagram.com by личный аккаунт Ирины Болгар в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Марина отметила, что когда они жили под одной крышей, между ними не возникало разногласий. Семья Ирины любила собираться, когда она играла на фортепиано. Кроме того, Болгар отлично готовила борщ.

С юных лет Ирина заботилась о своей внешности.

"Она могла краситься часами. Ей нравилось наводить марафет и красиво выглядеть", — вспомнила Ивушкина.

Трудности в общении начались, когда семья столкнулась с финансовыми проблемами. Когда их мать оказалась в реанимации, Ирина прислала лишь 10 тысяч рублей, а на похороны не прилетела вовсе. Улетая за границу, она оставила всю мебель матери и разрешила её продать.

"Мы вещи продавали, потому что маме не хватало денег, чтобы оплачивать кредиты, которые у неё были", — сказала Марина в ток-шоу.

Ранее Стася Милославская объяснила, почему не рассказывает о себе в социальных сетях.

 

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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