Актриса Стася Милославская раскрыла, почему редко говорит о себе в соцсетях и не хочет замуж

Стася Милославская, известная актриса, поделилась своими мыслями о жизни и творчестве. В интервью с WomanHit она рассказала, что не любит быть откровенной на публике и не стремится заработать на своём блоге.
Для Стаси Милославской социальная сеть — это, прежде всего, альбом тёплых воспоминаний. Ей нравится делиться своим контентом с теми, кто ценит её творчество.
Что касается возраста и общественного мнения о замужестве и рождении детей, Стася Милославская объяснила, что была поздним ребёнком в семье.
"Я — поздний ребёнок по тем временам. В 1995 году моей маме было тридцать три года. Я похожа на неё. Думаю, все эти процессы, инстинкты и желания придут и ко мне чуть позже. Пока стремления побыстрее выйти замуж, если честно, нет", — рассказала 29-летняя актриса.
Стася Милославская уверена, что в современном мире она, как и любая другая женщина, никому и ничего не должна объяснять.
Ранее стало известно, что Игорь Николаев отказался поддержать свою супругу на премьере фильма.
Анастаси́я Петро́вна (Ста́ся) Милосла́вская (род. 4 мая 1995, Москва) — российская актриса театра и кино.
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