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Артемий Лебедев заявил, что женщинам хорошо живётся в Афганистане вопреки мифам

1:06
Шоу-бизнес

Отдыхающий в Афганистане Артемий Лебедев назвал мифами истории о бесправии женщин Афганистана.

Артемий Лебедев заявил, что женщинам хорошо живётся в Афганистане вопреки мифам
Фото: https://www.instagram.com/temalebedev by Инстаграм Артемия Лебедева is licensed under public doman

Главный дизайнер социальной сети "ВКонтакте" заявил, что Запад ошибается, когда видит Восток средневековым и отсталым.

"Половина женщин ходит с открытым лицом, огромное количество подпольного и онлайн-образования, ну а запретить женщинам разговаривать (даже на улице) — это как запретить людям пердеть или говорить на русском", — написал Артемий в "Инстаграме"*.

Он отметил, что мужчины иногда закутываются в полотна одежды сильнее, чем представительницы слабого пола.

Лебедев поведал, что женщины Востока занимаются предпринимательством, медициной и даже работают в аэропортах. 

Дизайнер посоветовал не читать предвзятые СМИ и порадоваться за спокойную развивающуюся страну.

Ранее Артемий Лебедев рассказал о своей самой удачной покупке из Fix Price.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Афганиста́н официальное название под властью движения «Талибан» с 2021 года — Исла́мский Эмира́т Афганиста́н — государство в Центральной Азии, также относящееся и к Южной Азии. Население на 2022 год — 34 262 840 человек; территория — 652 864 км².

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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