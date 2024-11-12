Артемий Лебедев заявил, что женщинам хорошо живётся в Афганистане вопреки мифам

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Отдыхающий в Афганистане Артемий Лебедев назвал мифами истории о бесправии женщин Афганистана.

Фото: https://www.instagram.com/temalebedev by Инстаграм Артемия Лебедева is licensed under public doman

Главный дизайнер социальной сети "ВКонтакте" заявил, что Запад ошибается, когда видит Восток средневековым и отсталым.

"Половина женщин ходит с открытым лицом, огромное количество подпольного и онлайн-образования, ну а запретить женщинам разговаривать (даже на улице) — это как запретить людям пердеть или говорить на русском", — написал Артемий в "Инстаграме"*.

Он отметил, что мужчины иногда закутываются в полотна одежды сильнее, чем представительницы слабого пола.

Лебедев поведал, что женщины Востока занимаются предпринимательством, медициной и даже работают в аэропортах.

Дизайнер посоветовал не читать предвзятые СМИ и порадоваться за спокойную развивающуюся страну.

Ранее Артемий Лебедев рассказал о своей самой удачной покупке из Fix Price.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Афганиста́н официальное название под властью движения «Талибан» с 2021 года — Исла́мский Эмира́т Афганиста́н — государство в Центральной Азии, также относящееся и к Южной Азии. Население на 2022 год — 34 262 840 человек; территория — 652 864 км².

