Игорь Николаев отказался поддерживать жену на важной для неё премьере

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Музыкант Игорь Николаев не смог посетить московскую премьеру фильма "Азбука Морзе", в котором его жена, актриса Юлия Проскурякова, исполнила одну из главных ролей.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Юлии Проскуряковой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Как сообщает "7Дней", на мероприятии, посвящённом выходу картины, в качестве группы поддержки присутствовали телеведущая Анфиса Чехова, экс-солист группы "На-на" Владимир Лёвкин и другие артисты. Причины, по которым Игорь Николаев не посетил премьеру, остаются неизвестными.

Юлия Проскурякова ранее заявляла, что её супруг не может сопровождать её на премьеры из-за гастролей. Однако журналисты отмечают, что как только актриса начала свою карьеру в кино, она стала появляться на мероприятиях без мужа. Возможно, это свидетельствует о том, что он не разделяет её увлечений.

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев познакомились в 2008 году, а в 2010 поженились. Они воспитывают общую дочь Веронику.

Ранее жена Евгения Петросяна поделилась фотографией своей годовалой дочери Матильды, одетой в платье.

Уточнения

И́горь Ю́рьевич Никола́ев (род. 17 января 1960, Холмск, Сахалинская область) — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, клавишник, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).



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