Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
82-летнийЛев Лещенко пожаловался на усталость
Специалисты рассказали, как вести себя при встрече с лисой
НАТО поразили темпы производства российской авиации
Черноплодная рябина: природное лекарство с минимальными усилиями
Упражнения для крепких мышц шеи и плеч
Минпросвещения готовит список фильмов для просмотра в школах после уроков
У Григория Лепса обнаружили недвижимость на 1,5 млрд рублей
Директор Большого театра ответил недовольным ценами на билеты россиянам
Назван доступный способ замедления старения

Певица Мия Бойка показала, как выглядела до похудения

1:03
Шоу-бизнес

Певица Мия Бойка наглядно продемонстрировала результат своей борьбы с лишним весом.

Певица Мия Бойка показала, как выглядела до похудения
Фото: https://www.instagram.com/miaboyka by Инстаграм Мии Бойки is licensed under public doman

27-летняя Мия Бойка опубликовала в "Инстаграме"* кадры, на которых её с трудом узнали поклонники. Девушка была значительно плотнее, чем сейчас.

Свой пост она сопроводила озвучкой из фильма "Субстанция" о том, что каждый человек хотел бы стать лучшей версией себя — моложе и стройнее.

"Сильно изменилась?" — поинтересовалась певица у подписчиков.

Поклонники звезды были впечатлены внешним преображением артистки.

"Это просто 2 разных человека";

"Мне напомнили Майли Сайрус";

"Сначала подумала — фотошоп. Это как мамочка 35 в девочку 20", — писали фолловеры.

Певица отреагировала на комментарии.

"В свои 20 я реально выглядела на 35", — написал звезда под снимком.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки
Авто
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки Аудио 
В Швейцарии удивились планам России по гражданскому "сверхзвуку"
Экономика и бизнес
В Швейцарии удивились планам России по гражданскому "сверхзвуку" Аудио 
В Краснодаре открылась новая достопримечательность парка Галицкого
Туризм
В Краснодаре открылась новая достопримечательность парка Галицкого Аудио 
Популярное
В Швейцарии удивлены: в России работают над пассажирскими сверхзвуковыми самолётами

Недавно в России было объявлено о новой инициативе, которая может стать настоящим прорывом, говорится в материале швейцарского издания Blick.

В Швейцарии удивились планам России по гражданскому "сверхзвуку"
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки
Когда водители могут не уступать автобусу, выезжающему с остановки
Ту-214. Самолёт Туполева, который мог заменить западные лайнеры
В США прокомментировали эффективность российского истребителя Су-57
Фронт ожил в направлении на Запорожье. Первая цель — Великая Новосёлка Любовь Степушова Сводка с фронта: в Харькове ракета уничтожила пункт с боевиками, с утра в Киеве летит по комплексам Patriot Дмитрий Плотников В Польше найден клад монет 16-17 веков на полмиллиона злотых Игорь Буккер
Как понять, что шины нуждаются в замене: основные причины
Как защитить вишню от пустоцвета и получить обильный урожай
Древний Египет и секреты загробного мира: что обнаружили учёные
Древний Египет и секреты загробного мира: что обнаружили учёные
Последние материалы
Специалисты рассказали, как вести себя при встрече с лисой
НАТО поразили темпы производства российской авиации
Черноплодная рябина: природное лекарство с минимальными усилиями
Упражнения для крепких мышц шеи и плеч
У Григория Лепса обнаружили недвижимость на 1,5 млрд рублей
Минпросвещения готовит список фильмов для просмотра в школах после уроков
Фронт ожил в направлении на Запорожье. Первая цель — Великая Новосёлка
Директор Большого театра ответил недовольным ценами на билеты россиянам
Певица Мия Бойка показала, как выглядела до похудения
Назван доступный способ замедления старения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.