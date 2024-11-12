Певица Мия Бойка показала, как выглядела до похудения

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Мия Бойка наглядно продемонстрировала результат своей борьбы с лишним весом.

Фото: https://www.instagram.com/miaboyka by Инстаграм Мии Бойки is licensed under public doman

27-летняя Мия Бойка опубликовала в "Инстаграме"* кадры, на которых её с трудом узнали поклонники. Девушка была значительно плотнее, чем сейчас.

Свой пост она сопроводила озвучкой из фильма "Субстанция" о том, что каждый человек хотел бы стать лучшей версией себя — моложе и стройнее.

"Сильно изменилась?" — поинтересовалась певица у подписчиков.

Поклонники звезды были впечатлены внешним преображением артистки.

"Это просто 2 разных человека"; "Мне напомнили Майли Сайрус"; "Сначала подумала — фотошоп. Это как мамочка 35 в девочку 20", — писали фолловеры.

Певица отреагировала на комментарии.

"В свои 20 я реально выглядела на 35", — написал звезда под снимком.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.