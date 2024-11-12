Певица Мия Бойка показала, как выглядела до похудения

Певица Мия Бойка наглядно продемонстрировала результат своей борьбы с лишним весом.
27-летняя Мия Бойка опубликовала в "Инстаграме"* кадры, на которых её с трудом узнали поклонники. Девушка была значительно плотнее, чем сейчас.
Свой пост она сопроводила озвучкой из фильма "Субстанция" о том, что каждый человек хотел бы стать лучшей версией себя — моложе и стройнее.
"Сильно изменилась?" — поинтересовалась певица у подписчиков.
Поклонники звезды были впечатлены внешним преображением артистки.
"Это просто 2 разных человека";
"Мне напомнили Майли Сайрус";
"Сначала подумала — фотошоп. Это как мамочка 35 в девочку 20", — писали фолловеры.
Певица отреагировала на комментарии.
"В свои 20 я реально выглядела на 35", — написал звезда под снимком.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности.
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