Иосиф Пригожин объяснил взлёт цен на выступление звёзд

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, почему звёзды начали увеличивать размер своих гонораров

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Иосиф Пригожин рассказал, что традиционно перед Новым годом российские и зарубежные артисты повышают стоимость своих выступлений.

Супруг певицы Валерии назвал это абсолютно нормальной практикой.

Ранее певица Валерия трогательно поздравила сына Арсения Шульгина с 26-летием.

"К концу декабря спрос на выступления артистов очень высок, и с помощью повышения стоимости отсеивается часть заказов. Так звезды могут удобно составить свой график и найти наиболее выгодные предложения", — объяснил стратегию поведения звёзд продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Вечерней Москвой".

Уточнения

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: «Овация» как лучший «Продюсер года», «Лучший продюсер десятилетия» по версии телеканала «МУЗ-ТВ».



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