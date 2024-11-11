Иосиф Пригожин объяснил взлёт цен на выступление звёзд

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, почему звёзды начали увеличивать размер своих гонораров
Иосиф Пригожин рассказал, что традиционно перед Новым годом российские и зарубежные артисты повышают стоимость своих выступлений.
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"К концу декабря спрос на выступления артистов очень высок, и с помощью повышения стоимости отсеивается часть заказов. Так звезды могут удобно составить свой график и найти наиболее выгодные предложения", — объяснил стратегию поведения звёзд продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Вечерней Москвой".
Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: «Овация» как лучший «Продюсер года», «Лучший продюсер десятилетия» по версии телеканала «МУЗ-ТВ».
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