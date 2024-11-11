Солист группы Корни не стал поздравлять Сати Казанову с материнством из-за старых обид

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Участник группы "Корни" Алексей Кабанов, который встречался с Сати Казановой, признался, что до сих пор держит обиду на певицу.

Фото: https://vk.com/public66715736 by ВК-аккаунт Сати Казановой is licensed under public doman

Выпускник "Фабрики звёзд" Алексей Кабанов объяснил, что не стал поздравлять бывшую возлюбленную Сати Казанову с материнством (у певицы родился первенец).

Артист не стал скрывать, что не может простить Сати Казановой болезненный разрыв отношений.

"Поздравить Сати Казанову с рождением ребёнка? Нет, не удалось. Отпустить старые обиды тоже не удалось", — цитирует слова Кабанова 78.ru.

Ранее Сати Казанова рассказала о том, как необычно прошли её роды.

Уточнения

Сатане́й (Сати́) Сетгали́евна Каза́нова (кабард.-черк. Къэзан Сэтджэлий ипхъу Сэтэней; род. 2 октября 1982, Верхний Куркужин, Кабардино-Балкарская АССР) — российская певица и актриса, модель, телеведущая. Бывшая участница российской женской группы «Фабрика» (2002—2010).



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