Солист группы Корни не стал поздравлять Сати Казанову с материнством из-за старых обид

Участник группы "Корни" Алексей Кабанов, который встречался с Сати Казановой, признался, что до сих пор держит обиду на певицу.
Выпускник "Фабрики звёзд" Алексей Кабанов объяснил, что не стал поздравлять бывшую возлюбленную Сати Казанову с материнством (у певицы родился первенец).
Артист не стал скрывать, что не может простить Сати Казановой болезненный разрыв отношений.
"Поздравить Сати Казанову с рождением ребёнка? Нет, не удалось. Отпустить старые обиды тоже не удалось", — цитирует слова Кабанова 78.ru.
Ранее Сати Казанова рассказала о том, как необычно прошли её роды.
Сатане́й (Сати́) Сетгали́евна Каза́нова (кабард.-черк. Къэзан Сэтджэлий ипхъу Сэтэней; род. 2 октября 1982, Верхний Куркужин, Кабардино-Балкарская АССР) — российская певица и актриса, модель, телеведущая. Бывшая участница российской женской группы «Фабрика» (2002—2010).
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